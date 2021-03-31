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Vergi ve prim borcu yapılandıranlar dikkat! Muaf olacaklar

31 Mart 2021 Çarşamba - 19:57 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 20:03

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç yapılandırmasıyla ilgili flaş açıklama geldi. Vergi borçların 2. taksitinin son ödeme süresi saat 24.00’te sona eriyor. İçişleri Bakanlığı, ikinci taksitini ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşların saat 24.00’e kadar kısıtlamadan muaf tutulacağını açıkladı.


Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin son ödeme süresi bugün saat 24.00’te sona eriyor. Bu nedenle yapılandırma borçlarının ikinci taksitini  ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlar ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde ve gerekli belgeleri veya kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla 31 Mart 2021 günü 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00’e kadar muaf tutulacak. 

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