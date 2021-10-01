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Vergi Usul Kanunu ile ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu

01 Ekim 2021 Cuma - 22:06 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 22:06

AK Parti milletvekilleri, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sundu.


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AK Parti Vergi Usul Kanunu Kanun Teklifi
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