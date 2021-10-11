Vergi ödenmiyor! Fiyatları uygun, İstanbul ve çok sayıda kentte...

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TİNY HOUSE’LAR TAŞINABİLİR NİTELİKTEKİ, ARAÇ STATÜSÜNE TABİ

Tiny House'ların prefabrik yapılardan farkını anlatan Arslan, "Genel anlamda prefabrik yapıların da Tiny House konseptinin bir alt türü olduğunu söyleyebiliriz ancak son dönemde Tiny House denilince genel olarak tekerlekli, römork altyapısına sahip, O1 ve O2 Tip belgeli, ruhsat ve Trafik tescil işlemlerine tabi mobil türden yapıların akla geldiği görülüyor" dedi.

Arslan konuşmasının devamında: "Bu tür Tiny House’lar hareket kabiliyetlerinin prefabrik yapılara göre çok daha fazla olması, araçlar yardımıyla bir yerden başka bir yere çekilebilir nitelikte olmaları, belediyelerden izin almadan kullanıldıkları takdirde basit ve hızlı biçimde yer değişikliği yapılabilmesi gibi sebeplerle daha fazla rağbet görmeye başladılar. Öte yandan, bu tür Tiny House’ların, yatırımcının isteğine ve tercihine göre farklı arsalarda kullanılabilmesi de daha kolay. Prefabrik yapıların ise nakliyesinin daha zor olduğunu, daha statik durumda olduğunu, farklı bir yere nakledilmek istediğinde daha masraflı ve uğraştırıcı olduğunu görüyoruz. Bununla beraber, Tiny House’lar taşınabilir nitelikteki, araç statüsüne tabi. Karayolları Trafik Yönetmeliklerine tabi olması, ruhsat, plaka ve trafik tescili gibi işlemlerin doğurduğu maliyetler nedeniyle prefabrik yapılara kıyasla daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini biliyoruz."