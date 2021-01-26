Vergi ödemesi ertelenen sektörler belli oldu! Pandemide kapanan hangi işyerleri vergi ödeme ertelemesinden yararlanacak, hangileri kapsam dışı?

COVID-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi. Karar Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmî Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Sinema salonu, kıraathane, internet kafe, çay bahçesi, elektronik oyun salonu, halı saha, hamam gibi işletmeler ertelemeden faydalanırken, paket servis ve gel-al hizmeti verdiği için restoranlar uygulamadan kapsam dışı olacak. İşte Vergi ödemesi ertelenen sektörler…

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin vergi ödeme sürelerini erteleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. , Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Türkiye'de İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında, geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesi/faaliyetlerinin tamamen durdurulması kararlaştırılan iş yerlerinin olduğu sektörlerdeki mükellefler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "mücbir sebep" hükümlerinden faydalandırılacak. Kapsama giren işletmecilerin mücbir sebep döneminde verilmesi gereken KDV ve muhtasar beyannamelerinin beyan ve vergi ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona ereceği, yani işletmelerin açılacağı tarihi izleyen ayın 26. günü sonuna kadar uzatılacak. Vergi ödemesi ertelenen sektörler…

“Mücbir sebep hali” sayılacak tarih

Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen iş yerlerinin olduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 ila alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulundu.

Milliyet’te yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetine tamamen ara verilmesi nedeniyle mücbir sebep halinde sayılan bir işletme, 5 Mart 2021’de faaliyetine tekrar başlaması halinde, mücbir sebep hali 1 Aralık 2020-4 Mart 2021 tarihlerini kapsayacak.

2020 Kasım, 2020 Aralık, 2021 Ocak ve 2021 Şubat dönemleri KDV beyannameleri ile “Form Ba-Bs” (vergi dairesine verilen bir form türü) bildirimleri 26 Nisan 2021 gününe kadar verilecek.

Tahakkuk eden vergilerin vadesi ise 2020 Kasım dönemi için 31 Mayıs 2021, 2020 Aralık dönemi için 30 Haziran 2021, 2021 Ocak dönemi için 2 Ağustos 2021, 2021 Şubat dönemi için ise 31 Ağustos 2021 olacak.

Vergi ödemesi ertelenen sektörler

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, mücbir sebep kapsamına alınan işletmeleri şu şekilde sıraladı.

“Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna ve lunapark.”

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla belirlenen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının belirlenmesinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacak.

Restoranların vergisi ertelenecek mi?

Yasal düzenlemeler gereği paket servis ve gel-al yöntemiyle çalışmasına izin verilen işletmeler vergi ertelemesinden yararlanamayacak. Yasal olarak imkânı bulunmasına rağmen, paket servis ya da gel-al şeklinde hizmet vermeyen işletmeler de kapsama girmeyecek. Düzenlemenin, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca tamamen kapatılan işletmecileri kapsaması nedeniyle, faaliyetleri durdurulan pavyon, diskotek, bar, gece kulübü gibi işletmelerin de vergi ertelemesi kapsamına gireceği değerlendiriliyor.