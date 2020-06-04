65 yaş üstü için vergi dönemi! Vergi ödemeleri ertelendi mi? 65 yaş üstü vergi ödemelerini nasıl yapacak?

Corona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından, 65 yaş üstü işletme sahipleri 1 Haziran itibarıyla muaf tutuldu. Vergi süreçleri başlayan bu mükellefler, mücbir sebep dönemine ilişkin ertelenen beyanname ve bildirimleri ile ilgili açıklama geldi. Peki, 65 yaş üstü işletme sahipleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mı? 65 yaş üstü vergi ödemelerini nasıl yapacak? Vergi ödemeleri ertelendi mi? Kronik hastalığı olan 65 yaş üstü muhtasar ve KDV beyannamelerini ne zaman verecek? İşte 65 yaş üstü için vergi ödemeleri hakkında merak edilenler...

Corona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarından 1 Haziran itibarıyla muaf tutulan 65 yaş ve üzeri mükelleflerin, mücbir sebep dönemine ilişkin ertelenen vergileri ile ilgili açıklama geldi. Peki, 65 yaş üstü işletme sahipleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mı? 65 yaş üstü vergi ödemelerini nasıl yapacak? Kronik hastalığı olan 65 yaş üstü muhtasar ve KDV beyannamelerini ne zaman verecek? Vergi ödemeleri ertelendi mi? İşte 65 yaş üstü için vergi ödemeleri hakkında merak edilenler...

Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni normalleşme süreciyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan 65 yaş ve üstündeki mükelleflerin yerine getirilmesi gereken beyan ve ödeme yükümlülüğüne ilişkin duyuru yayınlandı.

65 YAŞ ÜSTÜ BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİNİ NE ZAMAN VERECEK?

Vergi süreçleri başlayan 65 yaş ve üstündeki mükellefler, mücbir sebep dönemine ilişkin ertelenen beyanname ve bildirimlerini 16 Haziran Salı gün sonuna kadar verecek. Bu beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecek.

Duyuruda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına giren mükellefler ve meslek mensuplarının mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname ve bildirimlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği günü takip eden 15'inci günün sonuna kadar uzatıldığı hatırlatıldı. Ancak İçişleri Bakanlığının 29 Mayıs'ta yayımladığı yeni genelgeyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, bu kısıtlamadan muaf tutulduğu anımsatıldı.

Buna göre, kısıtlamadan muaf tutulan 65 yaş ve üstündeki mükellefler, mücbir sebep dönemine ilişkin beyanname ve bildirimlerini 16 Haziran gün sonuna kadar verecek. Bu beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecek.

1 Haziran itibarıyla verilme süresinin son gününe 15 günden fazla gün kalan beyanname/bildirimlerin verilme ve bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödenme süresi olarak kanuni süreler dikkate alınacak.

Öte yandan 65 yaş ve üzeri olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen mükelleflerden mücbir sebep kapsamında olanlar, bu kapsamdaki erteleme hükümlerinden yararlanacak.

KRONİK HASTALIĞI OLAN 65 YAŞ ÜSTÜ MUHTASAR VE KDV BEYANNAMELERİNİ NE ZAMAN VERECEK?