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Vergi muafiyeti geliyor! Ve Meclis'te kabul edildi

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 14:58 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 14:58

Milyonlar bekliyordu. Vergi muafiyeti geliyor. TBMM'de kabul edildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.


Komisyonda kabul edilen teklif, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve  Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı  Geliştirme Anonim Şirketine, ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı  sağlanması için düzenleme yapıyor.
 
İhracatı Geliştirme AŞ'ye aktarılmak üzere, ihraç bedelinin on binde  üçüne kadar (hizmet sektörlerinde brüt asgari ücretin on katına kadar) kesinti  yapılacak.
 
İhracatçı birliklerinin yedek akçelerinde bulunan meblağlar ile  TİM  nezdinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubunun varlıkları, İhracatı  Geliştirme AŞ'ye aktarılacak.
 
İhracatçılara sadece ihracat kredilerinde kefalet kurumu olarak hizmet  edecek İhracatı Geliştirme AŞ'ye gelir, damga, harç, katma değer vergisi,  kurumlar vergisi muafiyeti tanınacak.
 
Yürürlük tarihinden sonra ilk kez faaliyete geçecek serbest  bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili  faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret  Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile  sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacak.
 
Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, diğer kamu bankalarına halihazırda  tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olacak.
 
Kurumlar Vergisi muafiyeti
 
Kanun teklifi, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda da  değişiklik yapıyor.
 
Meslek kuruluşu üyelerine; sadece kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ile  sınırlı kalmak kaydıyla Ticaret Bakanlığı e-esnaf ve sanatkar veri tabanı  üzerinden, üyelerin adı soyadı, sicil numarası ile sabit iş yeri olanların iş  yeri adresi bilgilerini içeren listeye erişim yetkisi verilecek. Elde edilen  kişisel veriler, sadece meslek kuruluşu organlarında görev almak isteyen  adayların bu kuruluşların üyelerine ulaşabilmeleri amacıyla kullanılabilecek. Bu  veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı kullanılamayacak,  aktarılamayacak veya başka bir şekilde işlenemeyecek.
 
Kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlar
 
Teklifle, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun kaçak eşya naklinde  kullanılan taşıtlar için el koyma ve alıkoyma tedbirlerinin nasıl uygulanacağına  ilişkin hükümler düzenleniyor. Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması ya da  soruşturma ve kovuşturma devam ederken kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar  kullanılması halinde el konulan taşıt, el koyma kararı veren mercilerce  alıkonulacak.
 
Kaçak eşya naklinde kullanıldığı şüphesiyle fiilen gümrük idaresine  veya yediemine teslim edilmiş ve hakkında el koyma kararı bulunmakla birlikte  alıkonulmayan taşıtlar, gümrük idaresince yapılacak tebligattan itibaren 90 gün  içinde muhafaza ve diğer masraflar karşılanmak suretiyle sahibince teslim  alınmazsa, tasfiye idaresince soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin  derhal tasfiye olunacak.
 
Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi halinde, satıştan elde edilen  gelirden taşıtın muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar  karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere  emanet hesabına alınacak.
 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan ve ambalajlarında  kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket hologram, pul, damga veya benzeri  işaret bulunmayan tütün mamulleri, etil alkol, metanol, alkollü içkiler, makaron  ve yaprak sigara kağıdı ile ilaç, ilaç ham maddeleri, ilaç ham maddesi içeren  ürünler, tıbbi cihaz ve malzemeler, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilen ve  nikotin içersin içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik  sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde  kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlar el koyan  idarelerce numune alınmak veya numune alınması mümkün olmaması halinde ayırt  edici bilgilerin tespiti yapılmak suretiyle tutanağa bağlanarak imha edilecek.  Ancak ilaç, ilaç ham maddeleri, ilaç ham maddesi içeren ürünler, tıbbi cihaz ve  malzemeler ile etil alkolden imha haricindeki yöntemlerle tasfiye edilmesi uygun  görülenler yönetmelikle belirlenecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten  önce kaçak zannı ile el konulan eşya hakkında da bu hüküm uyarınca işlem  yapılacak.
 
Çek Kanunu'nda yapılan değişiklikle, üzerindeki yazılı keşide  tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına  ilişkin düzenlemenin uygulama süresi, 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılacak.
 
Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikle şirketlerin tasfiye  sürecinde alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren kalan  varlığın dağıtılmamasına dair öngörülen 6 aylık süre 3 aya indirilecek.
 
  
 

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