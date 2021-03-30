Vergi muafiyeti! Geliri düşük olan...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan beyanname verme, iade, zaman aşımı, defter tutma, fatura düzenleme gibi konuların yer aldığı Vergi Usul Kanunu'nu günün koşullarına uygun hale getirmeye yönelik çalışmayı belli noktaya getirdiklerini söyledi. Bakan Elvan, "Dijital vergi dairesi uygulamasına ilişkin çalışma da son aşamaya geldi. Dijital vergi asistanı adı altında bir sistem kuruyoruz" diye konuştu.

Bakan Elvan, vergi tarifesinde vergi dilimlerinin gelir seviyesi yükseldikçe arttığını anımsatarak, "Vergi tarifesine göre daha fazla gelir elde edenler için daha yüksek vergi oranları, daha az gelir elde edenler için daha düşük vergi oranları uygulanıyor. Asgari geçim indirimi uygulaması ile belirlenen indirim tutarları, ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden düşülüyor" dedi.

3 ÇOCUKLU ÜCRETLİDE VERGİ SIFIRA İNDİ Bakan Elvan, asgari ücretli olarak çalışan vatandaşların vergi yükünün AGİ uygulamalarıyla medeni durumlarına göre yüzde 1.45 ile 5.25 arasında olduğunu ifade etti. Bakan Elvan, üç çocuklu bir ücretli için asgari ücretin tamamının yılın büyük bir kısmında vergi dışı kaldığını, gelir vergisi yükünün aylık olarak sıfıra kadar indirildiğini belirtti.