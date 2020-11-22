Vergi kolaylığı ve kira indirimi talebi!

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “AVM’lerde gerekirse bazı kategoriler için sözleşmelerdeki oran yükseltilerek ciro kirasına geçilmesini, cadde mağazalarında ise önümüzdeki nisan ayı sonuna kadar en az yüzde 50 kira indirimi istiyoruz. Aynı dönem için devletimizden kiralamalarda KDV ve stopaj oranlarını sıfırlanmasını bekliyoruz. Bu süreçte sorumluluk üstlenen mülk sahiplerinin mağduriyetlerinin de vergi muafiyetleri ile giderilmesini öneriyoruz” dedi.

Salgını kontrol altına almak için getirilen kısıtlamaların devreye girmesiyle birlikte perakendede yeni ve çok daha zorlu bir dönem başladığını belirten Sinan Öncel, sektörün birinci dalgada “yedek akçeyi” tükettiğini vurguladı. Sektörün daha ilkinin hasarını telafi edemeden ikinci dalga ile karşı karşıya kaldığını aktaran Öncel, şunları kaydetti:

Adil ticaret ilkesi

“Perakende sektörü ve esnaf, açığı nasıl kapatacağını düşünürken yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kaldık. Kısıtlamaları elbette destekliyoruz. Sürecin en az hasarla atlatılabilmesi için adil ticaret ilkesi çerçevesinde tüm paydaşların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Başta yeme içme sektöründekiler olmak üzere üyelerinin vadesi yaklaşan çeklerini nasıl ödeyeceklerini düşündüğünü ifade eden Öncel, “Bu konuda bir düzenlemenin piyasaları önemli ölçüde rahatlatacağına inanıyoruz. Ayrıca sigorta prim borcu faizleri perakendeci ve esnaf için ek bir yük oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ’mızın bu konuda bir düzenleme ile sektöre nefes aldıracağını ümit ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Sinan Öncel, insanlar için aynı zamanda dinlenme ve sosyalleşme alanı olan restoran, lokanta ve kafelerin kapanmasının perakendenin tümünde ciroları olumsuz etkileyeceğini bildirdi. (Milliyet)