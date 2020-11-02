Vergi kolaylığı... Süre uzatıldı! Son gün 30 Kasım

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İzmir 'de meydana gelen depremle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı na iletilen talepler nedeniyle söz konusu ildeki mükellefler tarafından 2 Kasım (31 Ekim 2020 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) gün sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Eylül dönemine ilişkin "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2020/Temmuz dönemi e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "elektronik defter beratları"nın yüklenme süresinin uzatılması kararlaştırıldı. Buna göre, "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme süresi, e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile "elektronik defter beratları"nın yüklenme süresi 30 Kasım Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı. Ba/Bs FORMU NEDİR?

Vergi dairesine beyan edilen bir bildirim formu olarak adlandırılan Ba/Bs formu, bilanço esasına göre defter tutan kişilerin; kişi ya da kurumların 5.000 TL ve üstünde olan faturalarına karşılık olarak düzenlediği formlar anlamına geliyor. Hizmet alımlarını bildiren Ba formu, Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu’nun ve hizmet satışlarını bildiren Bs formu ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu’nun kısa adı olarak biliniyor. Özetle, Ba’da bulunan A harfi ‘bildirim alış’tan, Bs’de bulunan S harfi ise ‘bildirim satış’tan geliyor. Bu formları, vergi beyannamesi olarak nitelendirmek yanlış olur. Bundan dolayı da tarh (hesaplanan) veya tahakkuk (gerçekleşen) edilen bir vergi bulunmuyor. Kısacası, Ba/Bs form beyanının ardından herhangi bir ödeme yapılmıyor. Bir işletmeden bir ay içerisinde KDV hariç olarak toplam 5.000 TL ve üzeri bir fatura alınırsa, bu Ba formu ile beyan ediliyor. Bir işletmeye bir ay içerisinde KDV eklenmeden toplam 5.000 TL ve üzeri fatura kesilirse, bunun da Bs formu ile beyan edilmesi gerekiyor.