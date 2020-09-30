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Vergi kayıp ve kaçağı 'RADAR'a takılacak

AA |  30 Eylül 2020 Çarşamba - 11:24 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 11:24

Vergisel işlemlerde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması için Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi kurulacak. Farklı veri kaynaklarından edinilen bilgiler RADAR sisteminde toplanacak ve risk senaryoları oluşturulacak.


Yeni Ekonomi  Programı'nda yer alan hedeflere göre, vergisel işlemlerde uzaktan denetim ve risk  bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması için Risk Analizi Değerlendirme ve  Araştırma Sistemi kurulacak. Enflasyonla mücadele için mal ve hizmet birim  fiyatlarındaki olağandışı değişimlerin takibi yapılacak. Dijital olarak alınıp  satılabilen ve transfer edilebilen, dijital bir değeri temsil eden sanal  varlıklara yönelik bir takip mekanizması kurulacak
 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021-2023  dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı ile enflasyonun kalıcı olarak tek hanelere  düşürülmesi ve kamu maliyesinde mali disiplinin sürdürülmesi hedefleniyor.  
 
YEP'te bu hedeflere ulaşılması için izlenecek politika ve tedbirler yer aldı.  
 
AA muhabirinin YEP'ten yaptığı derlemeye göre,  kamunun yönlendirdiği  bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine YEP enflasyon hedeflerine göre  ayarlamalar yapılacak. Böylece enflasyonda atalet etkisi sınırlandırılacak. 
 
Eşel mobil sistemi ile petrol fiyatlarındaki olası oynaklığın  enflasyon üzerindeki etkisi bütçe dengesi de gözetilerek sınırlandırılmaya devam  edilecek. 
 
Mal ve hizmet birim fiyatlarındaki olağandışı değişimlerin takibi  amacıyla mal ve hizmet standart kod ve birim ölçüsü bilgilerinin elektronik  belgelerde yer alması sağlanacak. Bu veriler büyük veri ve veri analiz sistemleri  üzerinden ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulacak, böylece  enflasyonla mücadeleye katkı sağlanacak.  
 
İthal ürünün vergisi gözden geçirilecek 
 
Kamu hizmet sunumunun ve idari yapısının etkinliğini artıracak ve  gereksinimlerini dinamik bir yapıda karşılayacak program bütçe sistemine 2021  yılında geçilerek kamu kaynaklarının verimli kullanılması temin edilecek.
 
Devlet Malzeme Ofisinin uluslararası ölçekte öncü bir merkezi satın  alma kurumuna dönüşümü sağlanacak. Tıbbi cihazlarda değer bazlı geri ödeme  modelleri ve bununla beraber uygulamaya alınması planlanan risk paylaşımı  modelleri ile kaliteli ürüne ödeme yapılması ve daha etkin bütçe kullanımı  sağlanacak.
 
Yerli üretimi desteklemek amacıyla ithal yoğunluğu yüksek ürünlerin  vergi oranları gözden geçirilerek, bu ürünlerin ithalatının azaltılmasına katkı  verilecek.
 
Dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen, dijital bir  değeri temsil eden sanal varlıklar kullanılarak yapılan işlemlerin  vergilendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek, bu varlıkların suçun  finansmanında kullanılmasının önlenmesine yönelik bir takip mekanizması  kurulacak.
 
Dijital ekonomik faaliyetlerin tam ve doğru şekilde vergilendirilmesi  sağlanacak, matrah aşındırma ve kar kaydırma kaynaklı vergi kaybı  azaltılacak. 
 
Vergisel işlemlerde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin  yaygınlaştırılması için RADAR sistemi kurulacak. Farklı veri kaynaklarından  edinilen bilgiler RADAR sisteminde toplanacak, risk senaryoları oluşturulacak ve  modelleme yapılacak. 
 
Sosyal medya gelirlerine mercek 
 
Elektronik ortamda yapılan ticari faaliyetlerin ve sosyal medya  kullanılarak kazanılan gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler gözden  geçirilecek. 
 
Vergi Denetim Kurulu, 2021 yılında dijital takip ve risk yaklaşımıyla  izlemenin etkinliğini artıracak.
 
Finansal istikrara yönelik önlemler kapsamında da finansal  teknolojilerin (Fintek) yaygınlaştırılmasına yönelik kapsamlı bir strateji  dokümanı ve eylem planı hazırlanacak. Bu alanda yapılan çalışmalar tek elden  koordineli şekilde yürütülecek. İstanbul Finans Merkezi (İFM) 2022 yılında  açılacak. 
 
Uluslararası kabul gören faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde,  sektörün ihtiyaçlarını ve katılımcıların hassasiyetlerini dikkate alan bir  katılım finans strateji belgesi oluşturulacak.  
 
Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek  kayıpların tazmin edilmesine hizmet eden alacak sigortasının yaygınlaştırılması  sağlanacak. 
 
İhracatçılar ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan veya imalat  sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler Hazine Destekli Kefalet Sistemi  kapsamında öncelikli olarak desteklenerek bu kesimlerin kefalet limitlerinden  yararlanma oranları artırılacak. 
 
Yatırımcılara sunulan finansal araç çeşitliğinin artırılması,  dijitalleşme seviyesinin yükseltilmesi ve atıl varlıkların ekonomiye  kazandırılması için yeni ürün ve hizmetlerin devreye alınmasına yönelik  çalışmalar sürdürülecek.  
 
 Uzun vadeli ve sermaye yoğun altyapı, enerji, sanayi veya teknoloji  yatırımlarının finansmanında sermaye piyasası araçlarından etkin bir şekilde  yararlanılması için alternatif bir yatırım aracı olan proje finansmanı fonu ve  projeye dayalı menkul kıymet sistemine ilişkin uygulama çerçevesi  tamamlanacak. 
 
Reel sektör şirketlerinin borçlanma aracı ihracı yoluyla sermaye  piyasalarından daha fazla yararlanabilmesi için Teminat Yönetim Sözleşmesi'ne  ilişkin yasal altyapı oluşturulacak. 
 

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