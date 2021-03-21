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Flaş vergi kararı! Sıfırlandı, ve başladı, fiyatlar artık...

21 Mart 2021 Pazar - 8:00 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 8:07

Gümrük vergisi ile ilgili flaş karar! Uzun süredir fiyatı tartışma konusu olan ayçiçek yağı da dahil bazı ürünlerden artık gümrük vergisi alınmayacak. Kovid-19 salgını kapsamında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ve yağlardan 30 Haziran’a kadar gümrük vergisi alınmayacak.


İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, dünya genelinde yaşanılan Kovid-19 salgını kapsamında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ve yağlardaki gümrük vergisi oranları 30 Haziran 2021’e kadar geçici olarak yüzde sıfır olarak uygulanacak. Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler arasında ayçiçek yağı ve aspir yağı da bulunuyor.
 
Öte yandan İstatistik Pozisyonlarında Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan teknik düzenlemeyle SARS ile ilişkili koronavirüs aşıları, Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki tarife numaralarını aldı. (Milliyet)

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