Vergi indirimi süresi uzatıldı...

Mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi oranlarındaki indirim süresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla uzatıldı.

Katma Değer Vergisi’nde indirimler 5 ay daha sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın imzasıyla Resmi Gazete ’de yer alan karara göre 31/05/2021 tarihine kadar;

İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8

Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1

Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1

Bakın ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8

Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.