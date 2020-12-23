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Vergi indirimi süresi uzatıldı...

23 Aralık 2020 Çarşamba - 8:26 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 8:26

Mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi oranlarındaki indirim süresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla uzatıldı.


Katma Değer Vergisi’nde indirimler 5 ay daha sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan karara göre 31/05/2021 tarihine kadar;
 
İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8
 
Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1
 
Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1
 
Bakın ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8
 
Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.
 
Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.
 
Ayrıca sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31/05/2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.
 
 

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