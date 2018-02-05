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Vergi indirimi hurda araçlara ilgiyi artırdı

AA |  05 Şubat 2018 Pazartesi - 15:33 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 15:33

Eski araçlarını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımında getirilmesi beklenen vergi avantajı, elektronik ticaret ve ilan platformu sahibinden.com'da da "hurda" arayışını artırdı.


sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, otobüs, kamyonet ve kamyonlarını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin lirayı geçmemek üzere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi sağlanmasının da aralarında bulunduğu yeni vergi düzenlemelerini içeren yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması "hurda" piyasasını hareketlendirdi.
 
Belirlenen yaştaki araçlarını hurdaya ayırmaları karşılığında yeni araç alacak kişilere getirilmesi beklenen vergi avantajı sahibinden.com'da da "hurda" arayışını artırdı.
 
Tasarının Meclis'e sunulduğu 2 Şubat itibarıyla sahibinden.com'daki "hurda" aramaları bir önceki haftaya göre yüzde 81 arttı.

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