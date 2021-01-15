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Vergi ile ilgili flaş karar! 1 yıl ertelenmişti artık...

AA |  15 Ocak 2021 Cuma - 9:57 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 9:57

Vergi ile ilgili yeni karar... Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 5 milyon lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisine tabi olacak. Değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olanlar, 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3 vergilendirilecek. Söz konusu taşınmazlardan değeri 10 milyon liraya kadar olanlar, 7,5 milyon lirası için 7 bin 500 lira, fazlası için binde 6 vergiye tabi olacak. Taşınmazının değeri 10 milyon liradan fazla olanlar, 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 vergilendirilecek


Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından  hazırlanan Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, değerli konut vergisi uygulamasında "mesken nitelikli  taşınmaz" kavramı, mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız  bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız bölümü ifade ediyor. Her bir bağımsız  bölüm vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilecek.
 
Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun  değerlendirilmesinde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım  durumuna da bakılacak.
 
Değerli konut vergisinin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların  maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza  malik gibi tasarruf edenler olacak. Mesken nitelikli taşınmaza ilişkin değerli  konut vergisini taşınmazın sahibi ödeyecek. Mesken nitelikli taşınmaz üzerinde  intifa hakkı varsa verginin ödemesi bu hakkın sahibi tarafından  gerçekleştirilecek.
 
Mesken nitelikli taşınmazın maliki veya intifa hakkı sahibi yoksa  malik gibi tasarruf edenler vergiyi ödemekle mükellef olacak.
 
Mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar,  hisseleri oranında mükellef kabul edilecek. El birliği mülkiyette ise malikler  vergiden müteselsilen sorumlu tutulacak.
 
Muaflıklar
 
Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve  Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,  değerli konut vergisinden muaf olacak.
  
Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu  taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut  vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için  değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacak. Muafiyet, bu kişilerin tek meskene  hisseyle sahip olmaları halinde, hisselerine ait kısım için de uygulanacak.
 
Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunan mükellefler, değerli  konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazını,  "Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek  Meskenlerine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Bildirim" ile beyanname  verme süresi içinde ilgili vergi dairesine bildirecek.
 
Değerli konut vergisine ilişkin olarak mükellefler tarafından beyan  edilen hususların teyidi vergi daireleri tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan  yapılabilecek. Muafiyetten yararlanma şartlarını taşımadığı halde muafiyetten  yararlanan mükellefler ile muafiyetten yararlanma şartlarını kaybetmesine rağmen  durumunda meydana gelen değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken  vergi, cezalı olarak ve gecikme faiziyle alınacak.
 
Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve  konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin  ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı ve merkezi  Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların  Türkiye'deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut  vergisinden muaf olacak.
 
Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı  bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen  mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece  vergiden muaf tutulacak. Bu muafiyet hükmü arsa karşılığı inşaat işlerinde  sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli  taşınmazlar için de uygulanacak. Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi veya  sair surette kullanılması durumunda muafiyetten yararlanılmayacak.
 
Bina vergi değerinin 5 milyon lirayı aşan kısmı, mesken nitelikli  taşınmaza ait verginin matrahını oluşturacak.
 
Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5  milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olanlar 5 milyon lirayı aşan kısmı için  binde 3 vergiye tabi olacak.
 
Değeri 10 milyon liraya kadar olan meskenlerde vergi, 7,5 milyon  lirası için 7 bin 500 lira, fazlası için binde 6 olarak uygulanacak.
 
Değeri 10 milyon lirayı geçen meskenler, 10 milyon lirası için 22 bin  500 lira, fazlası için binde 10 vergilendirilecek.
 
Mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet gerekse el birliği  mülkiyet halinde malik olunması durumunda, matrah olarak taşınmazın toplam değeri  esas alınacak.
 
Verginin ödenme süresi
 
Mükellefler beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer  belediyesinden alınan bina vergi değerini gösteren belgeyi ekleyerek, ilgili  yılın şubat ayının 20'nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi  dairesine verecek.
 
Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri  gönderebilecekleri gibi, bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci  mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile sözleşme imzalayıp, e-beyanname  şeklinde de gönderebilecek.
 
Beyan edilmesi gereken birden fazla değerli konut vergisine tabi  mesken nitelikli taşınmaza sahip mükellefler, bu taşınmazların tamamı için  Değerli Konut Vergisi Beyannamesi'ni kullanarak tek beyanname verecek.
 
 Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos  aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek.
 
Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak  beyanname verilmeye devam edilecek. Her yıl için verilen beyannameye,  beyannamenin verildiği yıl ve bir önceki yıla ilişkin bina vergi değerini  gösteren belge eklenecek.
 
Yıl içinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana  gelmesi halinde mükellefiyet, takip eden yıldan itibaren başlayacak, Değerli  Konut Vergisi Beyannamesi de takip eden yılın şubat ayının 20'nci günü sonuna  kadar verilecek.
 

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