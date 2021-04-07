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Vergi iadeleri ile ilgili flaş karar! En fazla 3 ay...

AA |  07 Nisan 2021 Çarşamba - 16:35 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 16:58

Vergi iadelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi inceleme ve uzlaşma yönetmelikleri güncellendi. Daha önce kanunla getirilen KDV iade incelemelerindeki sürenin kısaltılmasına ilişkin esaslar, vergi incelemelerine ilişkin yönetmeliğe de eklendi. Vergi incelemelerinin tamamlanma süresi, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde 6 ay iken, KDV iade incelemelerinde ise en fazla 3 ay olacak. Vergi incelemelerinde ek süre talebi ise tam ve sınırlı incelemelerde en fazla 6 ay iken, bu süre KDV iade incelemelerinde 2 ayı geçemeyecek. Böylece, KDV iade süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.


Hazine ve Maliye Bakanlığının "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Daha önce kanunla getirilen KDV iade incelemelerindeki sürenin  kısaltılmasına ilişkin esaslar, vergi incelemelerine ilişkin yönetmeliğe de  eklendi.
 
Süre KDV iade incelemelerinde en fazla 3 ay olacak
 
Buna göre, vergi incelemelerinin tamamlanma süresi, tam inceleme  yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde 6 ay iken,  KDV iade incelemelerinde ise en fazla 3 ay olacak. Vergi incelemelerinde ek süre  talebi tam ve sınırlı incelemelerde en fazla 6 ay iken, bu süre KDV iade  incelemelerinde 2 ayı geçemeyecek. Böylece, KDV iade süreçlerinin hızlandırılması  amaçlanıyor.
 
Vergi Denetim Kurulunun yeniden yapılandırılmasının ardından,  şirketlerin küçük ya da büyük ölçekli olmasına yönelik denetim modelinden  vazgeçilirken, yönetmelikte buna ilişkin de düzenlemeler yapıldı. Yönetmeliğin,  ölçek esaslı denetime yönelik hükümleri yürürlükten kaldırıldı.
 
Uzlaşma Komisyonu
 
Bakanlığın, "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmeliği" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, Uzlaşma Komisyonu, Vergi Denetim Kurulu başkanı, başkan  yardımcıları, daire başkanları ve vergi müfettişleri arasından seçilecek 3 üyeden  oluşacak.
 
Öte yandan, Vergi Denetim Kurulu, uzlaşmaya dayalı vergi inceleme  modeline geçmek ve sektörel bazda uzmanlaşmak için sektörel daire başkanlıkları  kurarken, her iki yönetmelikte de buna uyum için değişiklik yapıldı.  Düzenlemelerdeki, "grup başkanlığı" ifadeleri, "daire başkanlığı" olarak  değiştirildi.
 
Yönetmeliklerle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte  değişen unvan, kurum ve mevzuat isimleri de düzenlendi.
 

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