Vergi dairesi cumartesi açık mı? Vergi daireleri hafta sonu açık mı? Vergi dairesi çalışma saatleri

Vergi dairesi hafta sonu açık mı, cumartesi Pazar vergi daireleri çalışıyor mu? Vergi dairelerine gidecek olan vatandaşlar işlerini halletmeden önce vergi dairelerinin açık olup olmadığını sorguluyor. İşte vergi dairesi çalışma saatleri...

Vergi borçlarını ödemek/ yapılandırmak isteyen vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Vergi dairesi cumartesi açık mı? Vergi daireleri hafta sonu açık mı? sorusuna yanıt arıyor. Vergi dairesi çalışma saatleri sorgulanıyor.

VERGİ DAİRESİ KAÇTA AÇILIYOR?

Vergi daireleri, hafta içi her gün 08:30 - 12:30/ 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Öğle tatili ise 12:30-13:30 saatleri arasında yapılmaktadır.

VERGİ DAİRESİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Vergi dairesi, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da çalışmamaktadır.

VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi: 08:30 -17:30

Öğle arası: 12:30-13:30

Hafta sonu: Hizmet vermemektedir.