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Vergi daireleri ile ilgili flaş karar! Pazartesi günü...

AA |  31 Temmuz 2021 Cumartesi - 16:57 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 17:02

Vergi daireleri ile ilgili flaş açıklama. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi dairelerinin, bazı vergiler ile yapılandırma düzenlemelerine ilişkin taksitlerin son ödeme günü olması nedeniyle 2 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00'a kadar açık olacağını bildirdi.


Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2020 yılında elde  edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin 2'nci, 7143 Sayılı Bazı  Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan  borçların 18'inci, 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 4'üncü  ve 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisi 2'nci taksitinin ödeme sürelerinin 2  Ağustos Pazartesi günü sona erdiği anımsatıldı.
 
Duyuruda, "Bu kapsamda mükellefler tarafından yapılacak ödemeler  nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve  mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 2 Ağustos Pazartesi saat 19.00'a kadar  tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır." ifadesine yer verildi.

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