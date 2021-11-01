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Vergi daireleri ile ilgili flaş karar! GİB duyurdu

AA |  01 Kasım 2021 Pazartesi - 16:17 | Son Güncelleme : 01 11 2021 - 16:17

Vergi daireleri ile ilgili flaş karar! Süre uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden duyurdu. Vergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık olacak. Yapılandırılan borçların birinci taksitinin ödeme süresi bugün sona eriyor. Kanundan yararlanan mükelleflere kolaylık sağlanması ve muhtemel yoğunluğun önlenmesi amacıyla vergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık olacak.


Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların birinci taksitinin ödeme süresi bugün sona eriyor.
 
Muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 21.00'e kadar tüm vergi daireleri açık olacak.
 
Haziranda yürürlüğe giren kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona ermişti.
 
Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi mesai bitimi olarak belirlenmişti.
 
İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek. Yapılandırma imkanının bozulmaması için ilk iki taksitin mutlaka zamanında ödenmesi gerekiyor.

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