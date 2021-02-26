Vergi borcu yapılandırmasında ilk taksit aksarsa ne olur? Vergi borcu yapılandırmada 1. taksiti aksatma durumunda yapılandırma bozulur mu?

Vergi tahsilatlarının azalması ve bütçe açığının kontrolden çıkması nedeniyle yürürlüğe koyulan vergi borcu yapılandırması için başvurular geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılmasının ardından ilk ödeme için son haftaya girildi. Yapılandırılan borçların ilk ödemesinin 1 Mart tarihine kadar yapılması gerekiyor. İlk taksit günü yaklaşmasına rağmen, vergi borcunu ödemeyecek olanlar arama motorları üzerinden yapılandırma borcu aksatılırsa ne olur, sorusuna yanıt arıyor.

Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk taksit tutarlarını 1 Mart'a kadar ödemesi gerekiyor. Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre 1 Mart Pazartesi günü dolacak. Peki, vergi yapılandırma borcunun ilk taksiti ödenmezse ne olur? Vergi borcu yapılandırmada 1. taksit aksatma süreciyle ilgili merak edilenler…

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA İLK TAKSİT ÖDEME TARİHİ

Borcu yapılandırılan vatandaşların ilk taksit veya peşin ödemesini en geç 1 Mart Pazartesi içerisinde yapması gerekiyor. Yapılandırmadan faydalanmaya devam edebilmek adına borcun ilk 2 taksitinin süresi geçmeden ödemesi gerekiyor.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMADA 1. TAKSİT AKSARSA NE OLUR?

Yapılandırma gerçekleştiren vatandaşlar ödemesi gerek taksitlerden ilk ikisini süresinde ödememesi ya da eksik ödemesi, bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma hakkını kaybederek eski, yüksek faizli borcunu ödemek durumunda kalacak.

YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Bu kapsamda, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları ile belediyelere olan vergi, kira, ücret borçları ve idari para cezaları, su ve atık su borçları yapılandırılabilecek. Vatandaşların 31 Ocak 2021'e kadar yapılandırma için ilgili kurum ve kuruluşlara müracaat etmeleri istendi.

TBMM'de kabul edilen 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna istinaden düzenlenen tebliğ ile 7256 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden söz konusu kuruma bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

YAPILANDIRMA HANGİ DURUMDALAR BOZULUR?

1) Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi,

2) Bir takvim yılında 2’den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.