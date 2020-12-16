Vergi borcu yapılandırmasında büyük kolaylık! Harekete geçildi...

Milyonlar bekliyordu, kabul edildi. Borcu olanlara güzel haber geldi, duyan koştu. Kasım ayında yürürlüğe giren yapılandırma ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Ancak borç yapılandırma sebebiyle kamu kurumlarında yoğunluk yaşanıyor ve vatandaşlar kuyruğa girmek zorunda kalıyor. Belediye harekete geçti, 2 uygulama ile artık sıraya girilmesine gerek kalmıyor. Vatandaşlar işlemlerini istediği saatte kolayca internet üzerinden yapabiliyor.

Kasım ayında yürürlüğe giren 7256 numaralı vergi yapılandırması nedeniyle kamu kurumlarında yoğunluk yaşanıyor. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenler hem vergi ödemeleri hem de yapılandırmalar için kuyruğa girmek zorunda kalıyor. Son gün yaklaştıkça da bu kalabalık her geçen gün artıyor. Pandemi sürecinde karşılaşılan bu tablo, olumsuz durumların yaşanmasına neden olabiliyor.

Ancak Bağcılar Belediyesi’nde hayata geçirilen iki uygulamayla ilçede olumsuzluklara rastlanmıyor. Bunlardan biri EBYS (Elektronik belge yönetim sistemi) diğeri ise e-devlet üzerinden işlem sistemi.

EBYS’de vergi mükellefleri, emlak sahipleri vergilerini ödemek ve borçlarını yapılandırma için belediyenin web sayfasına girip, yapılan yönlendirme ile açılan online ödeme sayfasından, kolayca ödeme yapabiliyorlar.

E-devlet üzerinden ise vatandaşlar, www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet hesaplarına giriş yapıyor ve sayfadaki Bağcılar Belediyesi sekmesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

“7 Gün 24 Saat Online Hizmet”

Koronavirüs vakalarının artmasıyla vatandaşa kalabalık ortamlardan uzak durmalarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “EBYS uygulamamız 7 gün 24 saat online hizmet veriyor. Bu salgın günlerinde hemşerilerimiz belediyeye kadar gelmektense evinde oturduğu yerden dakikalar içinde işlemlerini hızlı ve kolay bir biçimde gerçekleştiriyor. Bütün işlemlerimizde bu güvenli sistemi kullanmaya daha çok özen göstermeliyiz” dedi.

Vadesi geçmiş borçların yapılandırması, 31 Aralık 2020 günü sona eriyor.