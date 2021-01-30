Vergi borcu yapılandırmada son başvuru tarihi yaklaşıyor!

Vergi borcu yapılandırma için sayılı gün kaldı. SGK prim borçlarından gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, trafik cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarına kadar pek çok borç borcu yapılandırılabiliyor. Vergi borcu yapılandırma ve ödeme işlemleri ise interaktif vergi dairesi üzerinden yapılabiliyor. Ödemeler 18 aylık taksitler ve 36 aylık vadeyle tamamlanacak. Peşin ödeme yapılması halinde ise borçların yüzde 90'ında indirim sağlanacak. Peki Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi borcu yapılandırma e-Devlet başvuru ekranı...

Vergi borçlarının yapılandırılması için 31 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek. Vergi borcu yapılandırması e-Devlet üzerinden e-Devlet şifresi ve TC kimlik numarasıyla İnteraktif Vergi Dairesine bağlanarak vergi borcu yapılandırma başvurusunda bulunabilecek. Peki E-Devlet vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK, SGK, BAĞKUR borç yapılandırma süreci…

Yapılandırmadan faydalanan biri borcunun anaparasının ilk taksit ödemesi kapsamınca peşin ödeme gerçekleştirirse enflasyon farkının yüzde 90'ı silinirken sadece yüzde 10'luk enflasyon farkı alınacak. Eğer ilk 2 taksitte bu işlemi gerçekleştirdiyse yüzde 50'si kapsama alınıyor.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI NE ZAMAN SONA EDİYOR?

31 Aralık 2020 olarak belirlenen vergi borcu yapılandırma işlemi 31 Ocak'a uzatılmıştı. Tatil gününe geldiği için de son başvuru tarihi de 1 Şubat olarak kabul ediliyor.

Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor. Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile interaktif vergi dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi olan www.gib.gov.tr üzerinden ya da e-devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine giderek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.

İnternet vergi dairesinin (https://ivd.gib.gov.tr/) adresini kullanarak işlemleri gerçekleştirebilmek için ödeme ve borç işlemleri ekranına giriş yapılması gerekiyor. İlgili ekrandan vatandaşlar, ödeme planlarını seçerek işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren belirtilen tarihe kadar müracaat etmesi gerekiyor ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebiliyor. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Yapılandırma kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabiliyor. Peşin olarak borç ödemek isteyen vatandaşlara ise indirim sağlanıyor.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA EKRANI