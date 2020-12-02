Vergi borcu yapılandırma (İnternetten başvuru 2020)! İşverenler başvurularını e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecek!

Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi borcu yapılandırma kanunun TBMM’den geçmesinin ardından vergi borcu yapılandırma tarihi merakla bekleniyordu. Vergi borcu yapılandırma başvuruları geçtiğimiz haftalarda başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, çalışma ve sosyal hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin başvurularını e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine de yapabileceklerini bildirdi. İşte Vergi borcu yapılandırma detayları…

Veri borcu yapılandırması TBMM'de kabul edildi, Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi borcu yapılandırmasının yasallaşmasıyla, vergi borcu yapılandırması hakkında yapılan aramalar da arttı. Borcu olan vatandaşlar ödeme tarihlerini araştırırken, ödemelerin nereden ve nasıl yapılacağını da sorguluyor. Peki, Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? 2020 Vergi borcu yapılandırma başvurusuna dair merak edilenler…

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASUI NASIL YAPILIR?

İşverenler başvurularını e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine de yapabilecek. Yapılandırma başvuruları e-devlet ya da İnternet Vergi Dairesi'ne web sitesinden erişilerek yapılacak.

İnteraktif Vergi Dairesi ya da e-devlet'e giriş yapıp arama kısmına "Mükellefiyet Gerektiren Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme" kısmından yapılandırmayı gerçekleştirebiliyorsunuz. İnternet Vergi Dairesi'ne girdikten sonra sol tarafta bulunan "Yapılandırma İşlemleri" kısmından borçlarınızın tamamını yapılandırabiliyorsunuz.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN İŞLEM YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET ÜZERİNDEN İŞLEM YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

PRİMİNİ KENDİ ÖDEYEN VATANDAŞLAR DA MÜRACAATLARINI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPABİLECEK

Başta Bağ-Kur sigortalıları olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşlarımızın yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden alabileceğiz. Bu ve primini kendi ödeyen diğer sigortalılarımızın sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla yapılandırma başvurusunda bulunmaları da yeterli olacak. Ayrıca genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılacaktır.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI SON ÖDEME TARİHİ!

Yapılandırılan tutarı peşin ödemek isteyenler, ödemeyi 1 Mart 2021 tarihine kadar yapabilecek. Taksit seçeneğini tercih edenler de ilk taksiti bu tarihe kadar ödeyecekler. SGK'ya olan borçlar ikişer aylık eşit taksitler halinde ödenecek.