Vergi borcu yapılandırma başvurusu! Vergi affı çıktı mı? Vergi affı ne zaman yürürlüğe girecek?

'Vergi affı çıktı mı?' sorusu TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kabul edilmesinin ardından milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, Vergi affı çıktı mı? Vergi affı ne zaman yürürlüğe girecek? Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılacak? İşte vergi affı ve vergi borcu yapılandırma ile ilgili tüm detaylar...
VERGİ AFFI ÇIKTI MI?
TBMM Genel Kurulu, en kapsamlı borç yapılandırmalarından biri olarak kabul edilen yasayı kabul etti. Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı. Yasa, 4 milyon kişinin borcunu yapılandırmasını sağlayacak. Toplamda 500 milyar liralık borcun yapılandırılmasının sağlayacak yasa, vergiden trafik cezalarına, sigorta primlerinden öğrenim kredisine kadar devlete olan borçların taksitlerle ödenmesini sağlayacak.
VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Vergi borcu yapılandırma ilgili düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından vatandaşlar düzenlemenin uygulamaya konulacağı ve başvuruların alınacağı tarihi araştırıyor. Vergi borcu yapılandırma ile ilgili düzenlemesi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsıyor. Yapılandırma, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Vergi affından yararlanmak isteyenler, başvurularını yıl sonuna kadar yapabilecek.
Vergi borçları ile il özel idarelerine, belediyelere olan borçların ilk taksiti 2021'in Ocak ayında, SGK'ya olan borçların ilk taksiti de 2021 Şubat ayında ödenecek.
VERGİ DÜZENLEMESİ KAPSAMI
Yapılandırma, ödenmeyen vergi borçları, emlak, motorlu taşıtlar vergileri, gençlerin öğrenim kredileri, trafik cezaları, seçim, nüfus, askerlik para cezaları, otoyol geçiş cezaları, Gümrük Bakanlığınca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen sigorta primleri, çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, il özel idarelerinin, asli ve fer'i amme alacakları, belediyelerin vergi, emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi alacaklarını kapsıyor. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidatları da yapılandırma kapsamında olacak.
VERGİ YAPILANDIRMADA ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Yapılandırma kapsamında, ödemeler ikişer aylık aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek. Borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacak. Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek.
YAPILANDIRMA KATSAYISI NASIL OLACAK?
Borçların yapılandırılmasında yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE esas alınacak. Gecikme zammı ya da faizi yerine Yİ-ÜFE katsayısı dikkate alınacak ve borçluya seçenekler sunulacak. 6 ila arasında 18 taksit yapılabilecek, ikişer ayda bir ödeme yapılabilecek. Peşin ödemeyi tercih eden borçlulara yüzde 90 oranında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından indirim yapılacak. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara Yİ-ÜFE’de yüzde 50 oranında indirim yapılacak.
TAKSİTLER AKSARSA YAPILANDIRMA BOZULACAK MI?
Kanundan yararlanmak için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. İlk iki taksitten sonra ise, bir takvim yılında 2 taksit süresinde ödenmezse bir şans daha verilecek. Bu ödenmeyen 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilebilecek.
BORÇLULARIN ÖNCEKİ KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE YAPILANDIRDIKLARI BORÇLARI NE OLACAK?
2018 yılında çıkan yapılandırma kanununun 13. taksit ödemesi yapılmış durumda. Bu yapılandırmada halen borcunu ödemeye devam edenler isterlerse, yeni kanun kapsamına gelebilecek. Böyle bir durumda yaptıkları ödemeler eski kanun çerçevesinde yararlandırılacak, kalan borç yeniden hesaplanarak bu kanuna getirilecek ve yeniden bir ödeme süresi kazanmış olacaklar. Daha önceki yapılandırmalarda hakkını kaybetmiş borçlular da, ödemedikleri tutarlar için başvuru yapabilecek.