Vergi borcu yapılandırma başvurusu! Vergi affı çıktı mı? Vergi affı ne zaman yürürlüğe girecek?

Vergi yapılandırma kanununun TBMM'den geçmesinin ardından milyonlarca vatandaş vergi affının ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyor. Vergi borcu yapılandırma düzenlemesi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsıyor. Peki, Vergi affı çıktı mı? Vergi affı ne zaman yürürlüğe girecek? Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılacak? İşte vergi affı ve vergi borcu yapılandırma ile ilgili tüm detaylar...

'Vergi affı çıktı mı?' sorusu TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigorta sı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kabul edilmesinin ardından milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, Vergi affı çıktı mı? Vergi affı ne zaman yürürlüğe girecek? Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılacak? İşte vergi affı ve vergi borcu yapılandırma ile ilgili tüm detaylar...

VERGİ AFFI ÇIKTI MI?

TBMM Genel Kurulu, en kapsamlı borç yapılandırmalarından biri olarak kabul edilen yasayı kabul etti. Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı. Yasa, 4 milyon kişinin borcunu yapılandırmasını sağlayacak. Toplamda 500 milyar liralık borcun yapılandırılmasının sağlayacak yasa, vergiden trafik cezalarına, sigorta primlerinden öğrenim kredisine kadar devlete olan borçların taksitlerle ödenmesini sağlayacak.

VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Vergi borcu yapılandırma ilgili düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından vatandaşlar düzenlemenin uygulamaya konulacağı ve başvuruların alınacağı tarihi araştırıyor. Vergi borcu yapılandırma ile ilgili düzenlemesi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsıyor. Yapılandırma, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Vergi affından yararlanmak isteyenler, başvurularını yıl sonuna kadar yapabilecek.

Vergi borçları ile il özel idarelerine, belediyelere olan borçların ilk taksiti 2021'in Ocak ayında, SGK 'ya olan borçların ilk taksiti de 2021 Şubat ayında ödenecek.

VERGİ DÜZENLEMESİ KAPSAMI

Yapılandırma, ödenmeyen vergi borçları, emlak , motorlu taşıtlar vergileri, gençlerin öğrenim kredileri, trafik cezaları, seçim, nüfus, askerlik para cezaları, otoyol geçiş cezaları, Gümrük Bakanlığınca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen sigorta primleri, çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, il özel idarelerinin, asli ve fer'i amme alacakları, belediyelerin vergi, emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi alacaklarını kapsıyor. TOBB , TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidatları da yapılandırma kapsamında olacak.

VERGİ YAPILANDIRMADA ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Yapılandırma kapsamında, ödemeler ikişer aylık aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek. Borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacak. Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek.