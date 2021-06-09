Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? Vergi borcu yapılandırma 2021 son tarih ve ödeme planı

Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 30 Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 yılı için 30 Nisan 2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları belediyelerin amme alacakları kapsıyor. Peki, 2021 Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? KYK, trafik cezaları, MTV, SGK primleri ve vergi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

Vergi borcu yapılandırma kanunu yürürlüğe girdi. Koronavirüs salgını sebebiyle KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri ve vergi gibi borçları ödeme kolaylığını sağlayan borç yapılandırma süreci yeniden başlıyor. KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, vergi borcu gibi birçok borcun taksitli ödenmesini sağlayan kanunla ilgili yapılan açıklamada vergi borcu yapılandırma başvuruları 31 Ağustos tarihine kadar alınacak. Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? KYK, trafik cezaları, MTV, SGK primleri ve vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor? Vergi borcu yapılandırma 2021 son tarih ve ödeme planı

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borçlarında yapılandırma başvurularının başladığını belirterek, fırsattan yararlanmak isteyenler için son tarih olarak 31 Ağustos 2021'i gösterdi.

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİH EYLÜL SONU

30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.

Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.

YAPILANDIRMA HANGİ DÖNEM BORÇLARINI KAPSIYOR?

2021 borç yapılandırma kapsamında vergi borcu olanlar başvurularını e-devlet üzerinden giriş yaparak "İnteraktif Vergi Dairesi" uygulaması üzerinden yapabilir. Başvuru işlemleri sistemde Yapılandırma İşlemleri başlığı altında "7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri" bölümünden başvuru gerçekleştirilebiliyor.

2021 yılında yasalaşan yeni borç yapılandırma fırsatından yararlanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekecek.

YAPILANDIRMA DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE

Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, işletmeler 2016-2020 yılları arası için matrah artırımına başvurabilecek.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 30 Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 yılı için 30 Nisan 2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları belediyelerin amme alacakları kapsıyor.

Belediyelerin su, atık su ve katı atık ücretleri, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırılabilecek.

Motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları, yürürlüğe giren düzenlemeyle dikkate alınmayacak.

Kanuna göre, düzenlemenin uygulanmasında kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31 Aralık 2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren aylık yüzde 0,35 oranını ifade edecek.