Vergi affı ne zaman çıkıyor? Vergi yapılandırma ne zaman görüşülecek? İşte vergi borcu yapılandırma ile ilgili son detaylar!

Vergi borçları ile SGK prim borçları yapılandırma ile ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam edecek. Koronavirüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını da içeren teklif haftanın meclis gündeminde olacak. Peki, Vergi affı ne zaman çıkıyor? Vergi yapılandırma ne zaman görüşülecek? İşte TBMM Genel Kurulu ve vergi borcu yapılandırma ile ilgili tüm detaylar...

Vergi yapılandırma TBMM Genel Kurulu gündeminde yer alıyor. Vergi borçları ve SGK prim borçları ile ilgili gelişmeler takip edilecek. Vergi barışı olarak da adlandırılan vergi yapılandırma ile ilgili son gelişmeleri merak edenler de sıklıkla 'Vergi affı çıktı mı? Vergi Affı ne zaman çıkacak?' sorusunu araştırıyor. Peki, Vergi affı ne zaman çıkıyor? Vergi yapılandırma ne zaman görüşülecek? İşte TBMM Genel Kurulu'nun vergi borcu yapılandırma gündemi ile ilgili detaylar...

VERGİ YAPILANDIRMA TBMM GÜNDEMİNDE

Meclis, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile Kovid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını içeren kanun teklifi üzerindeki mesaisine devam edecek.

Genel Kurul, 10 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanarak, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki müzakerelerini sürdürecek. Geçen haftaki görüşmelerde teklifin ilk 20 maddesi kabul edilmişti.

Teklifle, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak.

Çiftçilerin Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırılabilecek.

İŞTE VERGİ YAPILANDIRMA İLE İLGİLİ DETAYLAR

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş , Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine devam edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne eklenecek vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı.

Vergi yapılandırma paketine ilişkin maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacaklarını dile getiren Muş, "Komisyon bunu uygun görür, kanun teklifine ekleyip komisyondan geçirirse, vergi yapılandırmasıyla ilgili önerimiz, teklife girmiş olacak." dedi.

KAPSAMLI BİR YAPILANDIRMA PAKETİ YOLDA!

Oldukça geniş kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırladıklarını bildiren Muş, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi borçların, vergi yapılandırma paketinde olacağını belirtti.

Muş, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarının yapılandırma kapsamında olduğunu açıkladı.

KYK BORÇLARI YAPILANDIRILACAK MI?

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının da vergi yapılandırması kapsamında olduğunu söyleyen Muş, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacakların da pakette yer aldığını belirtti.

YAPILANDIRMA YIL SONUNA KADAR YAPILACAK!

Vergi yapılandırması kapsamında, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etme şartı bulunduğunu dile getiren Muş, "Maksimum 18 taksit yapılabiliyor. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödeme yapılırsa, burada biliyorsunuz ana paranın yanında işleyen faizler var, onlar siliniyor bu vergi borçlarının. Dolayısıyla Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (YÜFE) kullanılıyor. Onun oranı çok daha düşük. Önümüze getiriliyor. İlk taksit içerisinde bu borçlar ödenirse, YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinmiş olacak." bilgisini verdi.

Gümrük vergisi, faizleri, gecikme zamları ve gümrük idari para cezalarının da yapılandırma kapsamında olacağını anlatan Muş, buna kanunun çıktığı tarihten yıl sonuna kadar müracaat etme şartı getirdiklerini kaydetti.

YAPILANDIRMADA 18 TAKSİT, 2 AYDA BİR ÖDEME

Burada da maksimum 18 taksit olacağını dile getiren Muş, 2 ayda bir ödeneceği için 36 aya kadar bir taksitlendirmenin söz konusu olduğunu, ilk taksit ödeme tarihinin 2021 yılının Ocak ayı olacağını söyledi.

Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamlarını da yapılandırma kapsamına aldıklarını dile getiren Muş, yıl sonuna kadar müracaat şartı aradıklarını, 18 eşit taksit olduğunu, ilk taksidin Şubat 2021'den itibaren ödenmesini öngördüklerini belirtti.

İl özel idarelerine olan borçların da kapsama alındığını aktaran Muş, "Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırma kapsamına alınıyor. Bunlara da yine yıl sonuna kadar müracaat edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

YÜKOK'lara taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına dair katkı paylarının da yapılandırma kapsamına alındığını belirten Muş, TOBB , TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemelerinin yapılandırma kapsamında olduğunu dile getirdi.

'VERGİ AFFI YOK, YAPILANDIRMA VE VERGİ BARIŞI VAR'

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Muş, "Vergi affı da pakette yer alıyor mu?" sorusu üzerine, "Hayır, yapılandırma ve vergi barışı var." dedi.

Vergi yapılandırmasının miktar olarak büyüklüğünün sorulması üzerine Muş, "Farklı farklı kurumların alacakları var. Farklı idareler, farklı birimler var. Yaklaşık 500 milyar lira gibi bir rakam burada telafuz edebiliriz." bilgisini verdi.