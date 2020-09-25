Vergi affı çıkacak mı? Vergi ve prim borcu olanlara yeni düzenleme kredisi gelecek mi?

Vergi affı ve borç yapılandırmasını içeren yasal düzenlemeler hakkındaki haberler yakından takip ediliyor. Korana virüs salgını nedeni ile daha önce ertelenen vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılıp yapılandırılmayacağı merak ediliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk vergi borcu affı ve SGK prim borç yapılandırma hakkında açıklama yaptı. Vergi ve prim borcu affı yapılacak mı? Vergi ve prim borcu olanlara müjde var mı?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vergi ve sosyal güvenlik borç yapılandırması konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Ekim sonundaki rakamlara bakarak Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte karar vereceğiz" ifadelerini kullanarak, vergi affı ve yapılandırması müjdesi verdi.

VERGİ VE PRİM BORCU AFFI GELECEK Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk uzun süredir beklenen vergi ve sigorta borçlarına af ile yapılandırma konusunda açıklamayı yaptı. Basın mensupları ile bir araya gelen Bakan Selçuk, gazetecilerden gelen sorular üzerine vergi borcu ve prim borçları nedeni ile yapılandırma konusuna değindi.

2020 yılının son derece zorlu geçen bir yıl olduğuna dikkat çeken Selçuk “Yeniden yapılandırma, vergisini, primini düzenli ödeyenleri rahatsız ediyor, bunun farkındayız. Ancak salgın nedeni ile kamuoyunda yoğun bir talep baskısı oluştu. Ekim sonundaki rakamları, normalleşme işaretlerini bir görelim. Rakamlara bakalım. (Hazine ve Maliye ile) birlikte karar veririz. Henüz daha görüşmedik. Bildiğiniz gibi sigorta primleri ve vergiyle ilgili yeniden yapılandırmaların birlikte olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomistler Bakan’ın açıklamasın ardından yaptıkları değerlendirmelerde, mevcut ekonomik koşullar altında borç affının uzak ihtimal olduğunu, ancak yapılandırma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında yapılacak ortak görüşmeler sonrası bir program çıkarılabileceğini belirtiyor.