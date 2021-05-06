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Veresiye defterlerini satın alarak vatandaşların borçlarını sildirdi

AA |  06 Mayıs 2021 Perşembe - 18:03 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 18:03

Karabük'te bir kişi, mahalledeki vatandaşların bakkallara olan borcunu ödedi.


Hayırsever vatandaş, Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bakkallara  giderek veresiye defterlerini satın aldı ve borçları sildirdi.
 
Bakkalların camlarına "veresiye borcunuz ödenmiştir" yazdıran  hayırsever, daha sonra mahalleden ayrıldı.
 
Bakkal işleten Tamam Temel, gazetecilere, bir kişinin bakkala gelerek  veresiye defterindeki borçları hesaplattığını ve ödeme yaparak gittiğini söyledi.
 
Durumun salgın döneminde müşteriler açısından çok iyi olduğunu  belirten Temel, "Hayırseverden Allah razı olsun. 5 bin liralık borcu kapattı. Dar  gelirli vatandaşlar için çok iyi oldu. Bizim için de iyi oldu." diye konuştu.
 
Temel, borçlarının silindiğini öğrenen vatandaşların çok sevindiğini  kaydetti.
 
Borcu olanlardan Mintaze Timilli de hayırsever vatandaşa teşekkür  ederek, "Allah razı olsun. Rabbim daha çok versin." dedi.
 

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Karabük mahalle bakkal Veresiye defterleri
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