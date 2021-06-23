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Venüs'te jeolojik aktivite belirtileri tespit edildi

AA |  23 Haziran 2021 Çarşamba - 17:27 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 17:27

Bilim insanları, Venüs'ün yüzeyinde jeolojik aktivite tespit ettiklerini ve bunun, Dünya'daki kıtaların hareket etmesine benzediğini belirtti.


BBC'nin haberine göre, İngiltere’deki Royal Holloway Üniversitesinden  Paul Byrne, Dr. Richard Ghail ve ABD New York'taki Columbia Üniversitesinden  Prof. Sean Solomon ve meslektaşları, Venüs'ün alçak bölgelerindeki kayalık kabuk  blokların döndüğünü ve birbirlerine paralel olarak hareket ettiğini tespit etti.
 
Araştırmacılar, NASA'nın 1989'da fırlatılan ve 1994'e kadar aktif olan  Magellan uzay aracı tarafından toplanan verileri kullanarak Latincede "alan ya da  kampüs" anlamına gelen "campi" adını verdikleri yüzey yapılarını haritaladı.
 
Venüs'ün kayalık dış tabakasının, hareketli tektonik plakalardan  oluşan bir mozaik şeklinde bölünmüş olan Dünya'nınkinin aksine, tek bir parça  halinde olduğu düşünülüyordu Fakat bulgular, geleneksel görüşün aksine, çok  canlı, jeolojik aktivitelerin gerçekleştiği bir gezegenin mevcut olabileceğini  ortaya koydu.
 
Magellan uzay aracının görüntülerinin bilgisayar modellemelerinin  sonuçları, kabuğun altında dönen erimiş kayanın (magma), yüzeyde gerilme, kırılma  ve bozulmaya neden olabileceğini gösterdi.
 
Dolayısıyla Venüs'ün tektonik aktivitesinin, 2,5 ila 4 milyar yıl  önce, Dünya'daki ısı akışının daha yüksek ve kayalık dış tabakanın daha ince  olduğu Arkeen dönemine benzeyebileceği kaydedildi.
 
Araştırmanın baş yazarı Paul Byrne açıklamasında, "Venüs'te, tıpkı  Dünya'daki gibi iç kuvvet tarafından yönlendirilen, daha önce tanınmayan bir  tektonik deformasyon modeli belirledik" dedi.
 
Bryne, şu anda Dünya'da gördükleri tektonik hareketten farklı olsa da  yine de bunun, gezegenin yüzeyindeki hareketlerle varlığı gözlenen bir iç  kuvvetin kanıtı olduğunu dile getirdi.
 
  
Araştırmada, Venüs’ün yüzeyinde hareket eden 100-1000 kilometre  uzunluğundaki blokların, aynı zamanda Çin'in Şiçuan Havzası, Avustralya'nın  Amadeus Havzası, Çek Cumhuriyeti'nin birçok bölgesinin altında bulunan Bohem  Masifi gibi Dünya’da bulunan kabuklara da benzediği kaydedildi.
 

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Bilim insanları Venüs jeolojik aktivite
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