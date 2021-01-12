Ventili maske nedir? Ventilli maske ne demek, özellikleri nelerdir? THY Genel Müdürü Ekşi’den ‘ventilli maske’ uyarısı!

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuların uçak içinde ventilli maske takmamaları yönünde uyardı. THY Genel Müdürü Ekşi, yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımının yasaklandığını hatırlattı. Ekşi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım” ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolculara, uçak içinde ventilli maske takmamaları yönünde uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ekşi, ventilli (filtreli) maskelerin yetkili otoriterlerce yasaklandığını anımsattı ve şu ifadeleri kullandı: “Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım.”

Ventilli maske nedir?

Ventilli maske, maskelerin üzerinde ventil adı verilen plastik parçaları bulunan filtreli diye isimlendirilen maskelerdir.

Ventil adı verilen plastik kısım, filtreli maskelerde tek taraflı çalışıyor ve havanın olduğu gibi dışarı çıkmasını sağlıyor.

Ventilli maske, maskelerin üzerinde ventil adı verilen plastik parçaları bulunan filtreli diye isimlendirilen maskelerdir. Filtreli maskeler tek taraflı çalışan, havayı olduğu gibi dışarı çıkaran parçalardır. Maskenin geri kalanının tamamı filtredir. Ventil filtreleme işi yapmamaktadır.

Ventilli maske uyarısı neden yapıldı?

Ventil adı verilen plastik kısım, filtreli maskelerde tek taraflı çalışıyor ve havanın olduğu gibi dışarı çıkmasını sağlıyor. Ventil maskelerin özelliği nefesinizi içeride tutmaz ön yüzdeki plastik yuvarlık kısım olan ventil aracılığı ile nefesinizi dışarıya aktarır. Bu durum hastalık içi sıkıntılıdır. Ventil maske kullanan koronavirüs hastaları hastalığı ve bulaşıcı mikropları olduğu gibi dışarı yaymaktadırlar.