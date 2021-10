Venom 2 ne zaman sinemalarda? Venom 2 Türkiye vizyon tarihi!

Sony Pictures, korona virüsü salgını nedeniyle vizyona çıkış tarihi daha önce dört kez ertelenen "Venom: Zehirli Öfke 2" (Venom: Let There Be Carnage) filminin yayın planını beşinci kez değiştirdi. Andy Serkis'in yönetmenliğini üstlendiği film, sinemalarda beklenenden daha erken, 1 Ekim'de gösterime girecek. Peki, Türkiye’de Venom 2 ne zaman çıkacak? Venom 2 Türkiye vizyon tarihi…

Venom 2 ne zaman sinemalarda?

Venom (Zehirli Öfke) serisinin ikinci filmi Let There Be Caranage Türkiye’de 8 Ekim 2021 tarihinde vizyona girecek.

Tom Hardy'nin uzaylı ortakyaşama dönüşen gazeteci olarak başrolünde yer aldığı çizgi roman uyarlaması "Venom: Zehirli Öfke 2", ilk olarak korona virüsü salgını nedeniyle 2021'e, ardından 24 Eylül'e ertelendi. Sony, filmi daha geçtiğimiz ay 24 Eylül'den 15 Ekim'e ertelemesine rağmen, bir değişiklik kararı daha alarak filmin son vizyon tarihini 21 Ocak 2022 olarak belirlemişti.

Tom Hardy'nin, gazeteci Eddie Brock rolüne geri döndüğü filmde, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham ve Peggy Lu da oyuncu kadrosuna geri dönüyor. Woody Harrelson da, devam filminde seri katil Cletus Kasady'yi canlandıracak. Kelly Marcel tarafından yazılan senaryo, David Michelinie ve Todd McFarlane tarafından Marvel Comics için yaratılan karakterlere dayanıyor.