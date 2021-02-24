Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuelaya karşı uygulanması kararlaştırılan yeni yaptırımların ardından, Avrupa Birliği'nin Caracas büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldıklarını ve kendisine ülkeyi terk etmesi için 72 saat verdiklerini açıkladı. Arreaza, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bugün, Başkan Nicolas Maduro'nun kararıyla, Bayan Isabel Brilhante'ye beyanımızı sunduk dedi.
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Venezueladan AB büyükelçisini sınır dışı etme kararı
AA | 24 Şubat 2021 Çarşamba - 19:33 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 19:33