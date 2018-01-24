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Venezuela'da Maduro yeniden aday

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 11:03 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 11:03

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanlığı seçiminde yeniden aday olacağını açıkladı.


Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kurucu Meclisin devlet başkanı seçiminin en geç 30 Nisan'da  yapılmasını kararlaştırmasının ardından yaptığı açıklamada, iktidardaki Sosyalist  Partinin lideri seçilmesi halinde muhaliflerine karşı "zevkle" yarışacağını belirtti.
 
Ulusal Seçim Konseyinden seçimler için en uygun ve yakın tarihi  belirlemesini isteyen Maduro, "En yakın tarihi bulmalılar. Bunu yolumuzdan  çekmeliler ki büyük bir devrime başlayalım. Bana kalsa seçimleri gelecek pazar  günü yaparım." ifadesini kullandı. Seçime muhalefetle veya muhalefetsiz  gidileceğini söyleyen Maduro, "Biz, kararı halkın vermesi için onları (muhalefet)  devlet başkanlığı seçiminde bekliyoruz." dedi.
 
Lima Grubu'ndan erken seçime tepki
 
Venezuela'da demokrasinin yeniden yapılanmasını savunmak amacıyla bazı  Latin Amerika ülkelerinin geçen yıl kurduğu "Lima Grubu" ise seçimin erken  yapılmasına tepki gösterdi.
 
Şili'deki bir toplantıya katılan 14 Latin Amerika ülkesinin dışişleri  bakanları tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçimlerin erken düzenlenmesinin  demokratik ilkelere aykırı olduğu ve uluslararası standartlara uymadığı  belirtildi.
 
Açıklamada, mevcut şartlarda düzenlenecek erken seçimlerin sonucunun  güvenilir olmayacağı kaydedildi.
 
Meksika, Venezuela'da seçimlerin erken tarihte düzenlenmesi kararına  tepki olarak Dominik Cumhuriyeti'nde Venezuela yönetimi ve muhalefeti arasındaki  müzakerelere desteğini çektiğini açıkladı.
 
Venezuela'da, muhalefetin ve uluslararası toplumun karşı çıkmasına  rağmen 30 Temmuz'da Kurucu Meclis temsilcilerinin belirlenmesine yönelik seçim  yapılmıştı. Uluslararası toplum ve muhalifler, söz konusu seçim sonuçlarını  tanımayacaklarını açıklamıştı.
 
Maduro, en yakın müttefiklerinin liderliğindeki Kurucu Meclisin  yetkilerini artırarak muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Kongrenin yetkilerini  azaltmıştı.
 
Venezuela'da devlet başkanı seçimi geleneksel olarak yılın sonlarında  düzenleniyor.
 
  

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