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Venezuela 4 Avrupa ülkesine nota verdi

AA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 22:26 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 22:26

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Fransa, Almayan, Hollanda ve İspanya'nın diplomatik temsilcilerine protesto notası verdi.


Bakan Arreaza, Twitter hesabından, misyon şeflerine protesto notasını  teslim ettiği fotoğrafları paylaşarak, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti  Anayasasına uygun şekilde ülkede bulunan söz konusu diplomatik temsilcilere nota  verdiğini duyurdu.
 
Venezuela AB Temsilcisini "istenmeyen kişi" ilan etmişti
 
 Arreaza, bugün düzenlediği basın toplantısında, Karakas'taki AB Heyeti  Başkanı Büyükelçi Isabel Brilhante Pedrosa'nın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini  ve ülkeden çıkması için kendisine 72 saat verildiğini açıklamıştı.
 
 Bakan Arreaza, bu kararın AB'nin Venezuelalı yetkililere yaptırım  uygulama kararı nedeniyle alındığını belirterek, halihazırda AB ve ABD'nin  Venezuela'ya karşı 55 yaptırım kararı uyguladığını hatırlatmıştı.
 
AB Konseyinden 23 Şubat'ta yapılan açıklamada, "demokrasi ve insan  haklarına zarar verdikleri gerekçesiyle" Venezuelalı 19 yetkiliye yaptırım  uygulama kararı alındığı açıklanmıştı.
 
Aynı gün Venezuela Ulusal Meclisi, Maduro'ya ülkedeki AB yetkilisinin  "istenmeyen kişi" ilan etmesi talebinde bulunmuştu.
 
Maduro hükümeti, 29 Haziran 2020'de de ülkedeki AB yetkilisini  "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve sonrasında bu kararından vazgeçmişti.
 

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Venezuela Avrupa Birliği Hollanda
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