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Venedik Film Festivali'nde Can Yaman fırtınası

Venedik Film Festivali'nde Can Yaman fırtınası İtalya’da geniş bir hayran kitlesi bulunan Can Yaman, bu yıl 78’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali’ne de damgasını vurdu. Oyuncu, festival kapsamında gerçekleşen Filming Italy Best Movie Award töreninde ödül aldı.

Başrolünü üstlendiği İtalyan dizisinin hazırlıklarına devam eden Can Yaman, bu yıl 78’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali’ne katıldı.
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