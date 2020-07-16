Vekaletle kurban fiyatı ne kadar? Diyanet Kurban Bağışı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı. Peki, Vekaletle kurbanlık fiyatı ne kadar? ekalet yoluyla kurbanlık ücretleri belli oldu mu? İşte Diyanet kurban bağışı hakkında merak edilenler...

Diyanet İşleri Başkanlığı 1993 yılından beri vekaletle kurban kesim organizasyonu gerçekleştiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre Türkiye Diyanet Vakfına verilen vekaletle geçtiğimiz yıl 453 bin 560 hisse kurban yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 424 kesim noktasında, yurt dışında 149 ülkenin 423 bölgesinde görevli ve gönüllülerle kesilip, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

VEKALETLE KURBAN FİYATI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

DİYANET KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 Türk lirası, yurt dışı 825 Türk lirası olarak belirledi. Diyanet kurban bağışı için 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış yapabiliyor.

Aynı zamanda 'Android' ve 'Apple Store' mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulaması ile de kurban vekaleti verilebiliyor. İl ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlanabiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşların kurban vekaleti ile ilgili detaylı bilgiyi alabilmesi için Diyanet Vakfı bünyesinde iletişim hattı da oluşturdu. Vatandaşlar "0312 416 90 00" numaralı telefondan Dİyanet Kurban Bağışı ile ilgili bilgi alabiliyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için de Din Hizmetleri müşavirlikleri ve ateşeliklerde veya bulunulan ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlisi hocaları vasıtasıyla kurban bağışlarını yapabilecekler.