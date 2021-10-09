Vekalet avcıları!

Bazı avukat veya kendini avukat olarak tanıtan kişiler, trafik kazalarına karışan sürücüleri arayıp vekalet istiyor. İkna ederek aldıkları vekaletlerle haksız kazançlar elde ediyorlar…

CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak’ın haber ine göre, son dönemlerde bazı kişiler, kaza yapan sürücülerin kaza ve kişisel bilgilerine ulaşıyor… Ardın dan bu sürücüleri arayarak vekalet istiyorlar…

Sigorta Acenta Birliği Başkanı Turusan Bağcı, “İnanılmaz hızlı haber alıyorlar. işte mezarlıklarda adamları var hastanelerde adamları var. ihbar başına abi işte yaralı adam geldi diyorlar hemen o şekilde bizden önce devreye giriyorlar aile ile tanışıyorlar yakınlık kuruyorlar.”

Kaza yapan sürücülere sigorta şirketlerinden daha fazla tazminat alma vadinde bulunuyorlar…

Uyanıklar, genel amaçlı vekaletlere, mağdurların haberi olmadan davalar açıp, aldıkları paraları da kendi ceplerine atıyor…