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Vefat eden ve aktif vakaların yüze kaçı aşısız? Resmen açıklandı

02 Eylül 2021 Perşembe - 21:01 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 21:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, aşı oranlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüsü aşısının pandemiyle mücadeledeki önemini ortaya koyan oranları açıkladı. Bakan Koca'nın aşı yaptırmayanların ya da iki doz aşı olmayanların vefat, vaka ve hastaneye yatışlardaki oranına ilişkin açıklamaları şöyle:
 
Sizlere aşı programımız başlarken "tünelin ucundaki ışık göründü" demiştim. "Bugün tünelin çıkışı görünüyor" diyebilirim. Son 4 haftada vaka sayılarındaki artışın özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklandığını ifade etmiştim.
 
Bugün itibarıyla aktif vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Yani 500 bine yakın olan vakamızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastanede yatan hastaların yüzde 90'ını da aşı olmayanlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ya hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu
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