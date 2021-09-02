Vefat eden ve aktif vakaların yüze kaçı aşısız? Resmen açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüsü aşısının pandemiyle mücadeledeki önemini ortaya koyan oranları açıkladı. Bakan Koca'nın aşı yaptırmayanların ya da iki doz aşı olmayanların vefat, vaka ve hastaneye yatışlardaki oranına ilişkin açıklamaları şöyle:

Sizlere aşı programımız başlarken "tünelin ucundaki ışık göründü" demiştim. "Bugün tünelin çıkışı görünüyor" diyebilirim. Son 4 haftada vaka sayılarındaki artışın özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklandığını ifade etmiştim.

Bugün itibarıyla aktif vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Yani 500 bine yakın olan vakamızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastanede yatan hastaların yüzde 90'ını da aşı olmayanlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ya hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir.