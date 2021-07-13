Vefat eden işçinin kıdem tazminatını eşi alabilir mi? Kıdem tazminatı boşanmada mal paylaşımına girer mi?

Kıdem tazminatı pek çok çalışan açısından önem büyük önem taşır. İşten çıkarılma sonrasında işveren tarafından ödenen kıdem tazminatı, çalışma hayatında en çok dava konusu olan alacakların başında gelir. Ancak işçinin ölümüne bağlı olarak mirasçılarının kıdem tazminatı talep edip edemeyeceği ve boşanmada kıdem tazminatının mal paylaşımına girip girmeyeceği en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, Vefat eden kişinin kıdem tazminatına ne olur? Kıdem tazminatı üzerindeki eşlerin hakları nelerdir? Veya vefat eden işçinin kıdem tazminatını eşi alabilir mi? Vefat eden işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı boşanmada mal paylaşımına girer mi? İşte kıdem tazminatı ile ilgili merak edilenler...

Kıdem tazminatı genellikle işten çıkarılma durumunda çalışanlara verilir. Genellikle, bir çalışanın fesih üzerine hak kazandığı istihdam süresine dayanır. Ancak boşanmada kıdem tazminatının mal paylaşımına girip girmemesi ve ölüm gibi istisnai durumlarda kıdem tazminatının mirasçılara verilip verilmememesi de sıklıkla merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Vefat eden kişinin kıdem tazminatına ne olur? Kıdem tazminatı üzerindeki eşlerin hakları nelerdir? Veya vefat eden işçinin kıdem tazminatını eşi alabilir mi? Vefat eden işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı boşanmada mal paylaşımına girer mi? İşte kıdem tazminatı ile ilgili merak edilenler...

VEFAT EDEN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINI EŞİ ALABİLİR Mİ?

Eğer vefat eden çalışanın kıdem tazminatı hakkı doğmuşsa bu hak geride kalan eşe ödenir. Daha net ifade ile çalışan vefat ettiği takdirde çalışana ait kıdem tazminatı tutarını eşi talep edebilir. Çünkü 1475 sayılı İş Kanununun 14'ncü maddesi işçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin sona ermesi halinde kıdem tazminatının ödeneceğini belirtmektedir.

Bir çok sigortalı, bu haktan haberi olmadığı için kıdem tazminatı talebinde bulunmayabiliyor. Bu nedenle vefat eden sigortalının geride bıraktığı eşin bu hakkı takip etmesi gerekiyor. İşveren bu hakkı geride kalanlara ödemekle yükümlüdür.

KIDEM TAZMİNATI BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMINA GİRER Mİ?

Evlilik sürecinde elde edilen tüm menkul ve gayrimenkullerde çiftlerin eşit hakkı bulunmaktadır. 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren uygulamaya başlanan ve halen günümüzde geçerli olan yasal mal rejimi her iki tarafından çıkarlarının eşit şekilde gözetilmesini sağlar. Yasa ile sadece çalışan tarafın değil, ev hanımlarının da hakları koruma altına alınmıştır.

Burada önemli olan, mal varlıklarının evlilik süresince edinilmesidir. Edinilmiş tüm mallarda tarafların hakkı vardır. Paylaşıma konu olan mallara ise sadece gayrimenkul ve taşıtlar değil, sosyal güvenlik yasası çerçevesinde edinilen değerler de girer.

Örneğin, eşlerin evlilik süresi içerisinde çalışarak sahip oldukları ücretler edinilmiş mallar olarak geçer. Buna göre, çalışma hayatında elde edilen maaş, prim, kazanç gibi gelirlerin hepsi birer edinilmiş maldır.

Yine Sosyal Güvenlik Kurumu gelirleri, yaşlılık aylıkları, emeklilik ikramiyeleri, malul maaşları gibi gelirler de edinilmiş mallar kapsamına girmektedir. Çalışma gücünün kaybedilmesi sebebiyle alınan tazminatlar, miras yoluyla elde edilen gayrimenkullerden gelen kira gibi kişisel mallar da edinilmiş mal olarak nitelendiriliyor. Dolaysıyla kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı ile alınan menkul ile gayrimenkuller de mal paylaşımına girmektedir.