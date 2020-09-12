Vefat eden hastanın yakınları hastaneyi bastı!

Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde corona virüs tedavisi gören yakınlarının hayatını kaybetmesi sonucu bir grup, hastane çalışanlarını suçlayarak, yoğun bakım servisini basıp, doktora saldırdı. Olayda 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Şehitkamil Devlet Hastane si'nin yoğun bakım servisi bölümünde meydana geldi. 3 gündür koronavirüs nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Halil K., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Halil K.'nin yakınları ise ölümde hastane ihmali olduğunu iddia ederek doktora saldırdı. Saldırı karşısında doktor ve diğer sağlık çalışanları kendisini odaya kilitledi. Grup, yoğun bakımı servisinin camlarını kırdı. Bu sırada bazı tıbbi malzemeler zarar gördü.

Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kalabalığı havaya ateş açarak dağıttı. Arbede sırasında 4 polis hafif şekilde yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.