Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, Yalova Adliyesine giderek ifade verdi. Avukatlarıyla Yalova Adliyesine giden Salman’ın Cumhuriyet Başsavcılığına ‘Resmi evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet’ soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.
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- Vefa Salman yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdi
Vefa Salman yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdi
İHA | 28 Mayıs 2020 Perşembe - 15:38 | Son Güncelleme : 28 05 2020 - 15:38