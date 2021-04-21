Haberler »

Siyaset Haberleri »

Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi

Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi