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Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi

AA |  21 Nisan 2021 Çarşamba - 7:43 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 7:43

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına getirilen Prof. Dr. Vedat Bilgin kimdir? 22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Gülpaşa. Prof. Dr. Vedat Bilgin Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı da yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi  Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  görevine Vedat Bilgin getirildi. 
 
   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in öz geçmişi
 
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954'te  Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Bilgin,  Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme  İlişkileri" konusunda yüksek lisans çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme  Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi  alanında doktorasını tamamlayan Bilgin, York Üniversitesinde misafir öğretim  üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında  Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı.
 
 Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde  Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi  Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri  İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde de bulundu.  26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olan Bilgin, son olarak  Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği  görevini yürütüyordu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Vedat Bilgin, evli ve iki çocuk  babası.
 

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