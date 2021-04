Vebitcoin sahibi İlker Baş kimdir, nereli? İlker Baş nerede kaçtı mı, gözaltında mı?

Kripto para borsası Thodex’in şokunu atamamışken bir gelişme de Vebitcoin'de yaşandı. Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin dün akşam faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Vebitcoin.com sahibi İlker Baş'ın yaklaşık 4 yıllık şirketin sürekli adresini değiştirmesi de şüpheleri arttırdı. İlker Baş kimdir, nereli? Vebitcoin sahibi İlker Baş nerede, kaçtı mı?

İLKER BAŞ KİMDİR?

İlker Baş'ın yaşı ve kimliğine yönelik kişisel ayrıntılar bilinmiyor. Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2017 yılında kurduğu öğrenildi. Vebitcoin sahibi İlker Baş'ın aslen Muğlalı olduğu biliniyor.

İlker Baş yaklaşık 4 yıllık şirketinin adresini sürekli değiştirdiği ortaya çıktı. Baş ilk olarak şirketi "Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 29A Menteşe, Muğla" adresinde kurdu. Sonrasında "Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak No: 5/7 Menteşe, Muğla" adresine şirket merkezini taşıdı. Son olarak ise "Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi A Blok No: 10/2 Menteşe, Muğla" adresini şirket genel merkezi olarak belirledi.

Şirketin ilk kuruluşunda İlker Baş 50 bin lira sermaye beyan etse de bunun sadece 12 bin 500 lirasını şirketin kasasına koydu. Kalan tutarı ise 24 ay içinde şirketin kasasına koymayı taahhüt etti. 2020 yılında şirket sermaye artırımı kararı alıyor ve 50 bin lira olan sermaye 1 milyon liraya çıkarıldı. Ancak ödenmiş olan 50 milyon sermayenin geri kalan 950 bin lirası 24 ay içinde ödenecek diye taahhüt edildi.

İLKER BAŞ KAÇTI MI, NEREDE?

Bu arada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker Baş, dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.