Vebitcoin battı mı, kapandı mı? Vebitcoin kimin, şirketin sahibi kim, ne zaman kuruldu?

Vebitcoin battı mı, Vebitcoin kimin sahibi kim, İlker Baş mı? Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurdu. Vebitcoin’in faaliyetlerini durdurması akıllara Thodex dolandırıcılığını getirdi. Peki, Vebitcoin battı mı, kapandı mı?

Thodex'in bakıma alındığını açıkladığı geçen 20 Nisan'da gece yarısında Vebitcoin de bakıma alındığı ve bu süreçten bu yana da kapalı olduğu ortaya çıktı. Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrasında sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece Muğla merkezli Vebitcoin.com da katıldı. Vebitcoin.com faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belitti. Peki, Vebitcoin kimin, sahibi kim? Vebitcoin ne zaman kuruldu? Vebitcoin battı mı, kapandı mı?

VEBİTCOİN BATTI MI, KAPANDI MI?

Vebitcoin, faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belirtmesi ve 20 Nisan’dan beri kapalı olmasının ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker Baş, dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

VEBİTCOİN KİMİN, SAHİBİ İLKER BAŞ KİMDİR, VEBİTCOİN NE ZAMAN KURULDU?

Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2017 yılında kurduğu biliniyor. İlker Baş, yaklaşık 4 yıllık şirketinin adresini sürekli değiştirdiği ortaya çıktı. Baş ilk olarak şirketi "Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 29A Menteşe, Muğla" adresinde kurdu.

Sonrasında "Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak No: 5/7 Menteşe, Muğla" adresine şirket merkezini taşıdı. Son olarak ise "Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi A Blok No: 10/2 Menteşe, Muğla" adresini şirket genel merkezi olarak belirledi.

Şirketin ilk kuruluşunda İlker Baş 50 bin lira sermaye beyan etse de bunun sadece 12 bin 500 lirasını şirketin kasasına koydu.

Kalan tutarı ise 24 ay içinde şirketin kasasına koymayı taahhüt etti. 2020 yılında şirket sermaye artırımı kararı alıyor ve 50 bin lira olan sermaye 1 milyon liraya çıkarıldı. Ancak ödenmiş olan 50 milyon sermayenin geri kalan 950 bin lirası 24 ay içinde ödenecek diye taahhüt edildi.