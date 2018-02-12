Ve tarih verildi! Bu sene açılıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kaliteli yayıncılık yapabilmek ve İstanbul'u görüntü kirliliğinden kurtarmak amacıyla yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin bu sene içinde bitirilip hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakan Arslan, Best FM canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Arslan, Zeytin Dalı Harekatı'nın teröristlere ve teröre karşı yapılan bir operasyon olduğuna dikkati çekti. Terörle mücadelenin devam edeceğini ifade eden Arslan, "Bu mücadelenin adı, nereden gelirse gelsin teröre, teröristlere karşı mücadeledir ve ülkemizin bekasına gelecek herhangi bir sıkıntı varsa onun tedbirini almaktır." diye konuştu.

Siyasetin, vatandaşın huzuru, ülkenin geleceği, ülkenin kalkınması, büyümesi için yapıldığını anlatan Arslan, "Bizim yaptığımız siyaset de budur; hem ülkemizi ileri seviyelere taşımak, hedeflerimize yürümek hem vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek. Bunu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çamlıca Kulesi yayıncılık kalitesini artıracak"

Arslan, öte yandan raylı sistem yatırımları hakkında bilgi verdi. Raylı toplu taşıma yapımının zor ve maliyetinin yüksek olduğuna dikkati çeken Arslan, bu kapsamda atılan adımları aktardı.

Kaliteli yayıncılık yapabilmek ve İstanbul'u görüntü kirliliğinden kurtarmak amacıyla yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi Proje'si hakkında da bilgi veren Arslan, bu kapsamda sayısal yayıncılıkla birlikte bütün radyo ve televizyonları tek bir noktada toplayacaklarını kaydetti.

Arslan, söz konusu kulenin bu sene içinde bitirilip hizmete açılmasını hedeflediklerini belirterek, yayın kalitesinin düşmesinin söz konusu olmayacağını, tam tersine daha kaliteli yayıncılık yapılacağını bildirdi.