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Ve tarih verildi! Bu sene açılıyor

AA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 14:35 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 14:35

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kaliteli yayıncılık yapabilmek ve İstanbul'u görüntü kirliliğinden kurtarmak amacıyla yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin bu sene içinde bitirilip hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi.


Bakan Arslan, Best FM canlı yayında gündeme ilişkin soruları  yanıtladı.

Arslan, Zeytin Dalı Harekatı'nın teröristlere ve teröre karşı yapılan  bir operasyon olduğuna dikkati çekti. Terörle mücadelenin devam edeceğini ifade  eden Arslan, "Bu mücadelenin adı, nereden gelirse gelsin teröre, teröristlere  karşı mücadeledir ve ülkemizin bekasına gelecek herhangi bir sıkıntı varsa onun  tedbirini almaktır." diye konuştu.

Siyasetin, vatandaşın huzuru, ülkenin geleceği, ülkenin kalkınması,  büyümesi için yapıldığını anlatan Arslan, "Bizim yaptığımız siyaset de budur; hem  ülkemizi ileri seviyelere taşımak, hedeflerimize yürümek hem vatandaşlarımızın  refah seviyesini yükseltmek. Bunu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."  değerlendirmesinde bulundu.

"Çamlıca Kulesi yayıncılık kalitesini artıracak"

Arslan, öte yandan raylı sistem yatırımları hakkında bilgi verdi.  Raylı toplu taşıma yapımının zor ve maliyetinin yüksek olduğuna dikkati çeken  Arslan, bu kapsamda atılan adımları aktardı.

Kaliteli yayıncılık yapabilmek ve İstanbul'u görüntü kirliliğinden  kurtarmak amacıyla yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi Proje'si hakkında da  bilgi veren Arslan, bu kapsamda sayısal yayıncılıkla birlikte bütün radyo ve  televizyonları tek bir noktada toplayacaklarını kaydetti.

Arslan, söz konusu kulenin bu sene içinde bitirilip hizmete açılmasını  hedeflediklerini belirterek, yayın kalitesinin düşmesinin söz konusu  olmayacağını, tam tersine daha kaliteli yayıncılık yapılacağını bildirdi.

 

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