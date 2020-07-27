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Ve tamamlandı! Türkiye ve Azerbaycan harekete geçti

DHA |  27 Temmuz 2020 Pazartesi - 18:00 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 18:00

Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatı hazırlıkları Bakü etabı bugün gerçekleşti. Türkiye'den Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, tatbikata ilişkin başkent Baküde Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri ile tatbikata ilişkin hazırlıkları tamamladı.


Türkiye-Azerbaycan arasında düzenlenecek ortak tatbikatın hazırlıkları bugün başkent Baküde tamamlandı. Tatbikatın, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında icra edileceği bildirildi. Türkiye Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri uçaklarının yer alacağı tatbikatın, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlahya düzenleneceği aktarıldı. Öte yandan, kara kuvvetlerinin tatbikatının da Bakü ve Nahçivanda 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi. Kara kuvvetleri tatbikatında, çeşitli emirlerin icra edileceği, zırhlı araçlardan, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışların yapılacağı bildirildi.

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