Türkiye-Azerbaycan arasında düzenlenecek ortak tatbikatın hazırlıkları bugün başkent Baküde tamamlandı. Tatbikatın, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında icra edileceği bildirildi. Türkiye Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri uçaklarının yer alacağı tatbikatın, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlahya düzenleneceği aktarıldı. Öte yandan, kara kuvvetlerinin tatbikatının da Bakü ve Nahçivanda 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi. Kara kuvvetleri tatbikatında, çeşitli emirlerin icra edileceği, zırhlı araçlardan, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışların yapılacağı bildirildi.
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Ve tamamlandı! Türkiye ve Azerbaycan harekete geçti
DHA | 27 Temmuz 2020 Pazartesi - 18:00 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 18:00