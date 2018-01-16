Ve Rusya kıtalararası balistik füze tatbikatına başladı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi imternet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, Rus ordusu kıtalararası balistik füze tatbikatı düzenliyor.

Savunma Bakanlığı, Topol-M ve Yars tipi kıtalararası balistik füze rampalarını içeren tatbikatın Pazartesi günü başladığını bildirdi.

Rusya'nın, Topol-M ve Yars Kıtalararası Balistik Füze Sistemleri tatbikatı, Ivanovo'dan Irkutsk bölgesine kadar olan geniş bir bölgede yürütülüyor.

Yapılan açıklamada, "Bu tür nükleer başlıklı Kıtalararası Balistik Füze Sistemleri, ağır bir arazi aracına monte edilmekte ve bu şekilde düşman unsurlarının tespit etmesini daha da zorlaştırmak amaçlanmaktadır." denildi.

Tatbikatın, füzelerin konuşlandırılması ve düşman gözlemcileri tarafından muhtemel saldırıların önlenmesi üzerine odaklanılaacağı ancak bir füze denemesi içermeyeceği belirtildi.

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