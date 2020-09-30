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Ve resmen değişiyor! Artık bakanlık izni şartı getirilecek

AA |  30 Eylül 2020 Çarşamba - 18:34 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 18:34

Binlerce kişiyi ilgilendiren kanun teklifi TBMM'ye resmen sunuldu. Kanun teklifiyle; Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini artırma, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirme, yatırım ortamını iyileştirme amaçlanıyor.

Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki firmaların faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin, kurumlar ve gelir vergilerinden istisna süresi, 2023'ten 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılıyor. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketleri, bünyelerindeki kuluçka merkezlerini, bölge dışında da açabilecek. Girişimciler, teşvik, destek ve muafiyetlerden yararlanacak. Doktora öğrencisi ve stajyer istihdam eden girişimciler desteklenecek.


AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Teknoloji Geliştirme  Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  ile kuluçka merkezlerinde yer alabilecek girişimcilerin niteliklerinin sağlıklı  bir şekilde belirlenmesi amaçlanıyor.
 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na, "Kuluçka Girişimcisi, Ar-Ge  Binası, Atölye, Stajyer" tanımları ekleniyor.
 
Değerlendirme Kurul toplantılarına, Genel Müdür dışında yöneticiler de  başkanlık edebilecek.
 
Değerlendirme Kurulunda, teknoloji konusunda faaliyet gösteren kurum,  kuruluş sayısı artırılacak. Başvuruları değerlendirmek üzere bakanlık temsilcisi  başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı,  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve  Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme  İdaresi Başkanlığı ve bakanlık tarafından belirlenecek teknoloji konusunda  faaliyet gösteren iki kurum veya kuruluştan birer temsilcinin katılımı ile  Değerlendirme Kurulu oluşturulacak.
 
Bakanlık izni şartı getiriliyor
 
Bölge ilanından sonra kurulacak yönetici şirketin, belirtilen  yükümlülüklerine uygun faaliyet göstermesini temin için esas sözleşmesi ile bu  sözleşmede yapacağı değişikliklerin izlenebilmesi amacıyla bakanlık izni şartı  getirilecek.
 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi tarafından, bölge  alanları dışında Değerlendirme Kurulunun kararı üzerine Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığınca izin verilmesi halinde kuluçka merkezi açılabilecek.
 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanında mücbir sebep halleri dışında  faaliyetlerin bir yıl durması halinde Cumhurbaşkanının söz konusu alanın ilanına  ilişkin kararı, hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkacak.
 
Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin projelerinin tamamlanma  tarihinden itibaren yönetmelikle belirlenen şartlar dahilinde, yeni bir proje  sunmamaları ve yönetici şirkete iletmekle yükümlü oldukları bilgi ve belgeleri  süresinde vermemeleri, sözleşme feshedilecek. Fesih ise tahliye nedeni sayılacak.
 
Teknoparklara Ar-Ge binası, makine, ekipman ve yazılımlara yönelik  destek
 
Teklifle, teknoparklara yapılaşma için verilen desteğin yanı sıra  Ar-Ge binası, atölye ve buralarda yer alacak makine, ekipman ve yazılımlara  yönelik desteklerin verilebilmesi amaçlanıyor.
 
Bölgelerde altyapı, idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka  merkezi inşası ile atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlar ile  Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik  yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji  transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği programları ile ilgili  giderler, yardım amacıyla bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere  karşılanabilecek.
 
Teklifle, desteklenecek program alanlarından mezunların Ar-Ge  personeli statüsünde olmadan da yönetici şirketlerde istihdam edilebilmeleri ve  böylece bu programlardan mezunların istihdamının artırılması amaçlanıyor. Bu  kapsamda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde kuluçka merkezi  ve teknoloji transfer ofisi hizmetlerinde istihdam edilen desteklenecek  programlar mezunu personele de destek aynen uygulanacak.
 
Bölgelerde yer alan firmalara, istihdam ettikleri doktora öğrencisi  Ar-Ge personeli için 2 yıl süreyle ve stajyer istihdam edenlere, bakanlık  bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere destek sağlanacak.
 
Girişimcilere sermaye olarak konulması şartı
 
1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden istisna  edilen kazançları tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi  mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde 2'si pasifte geçici bir hesaba  aktarılacak. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye'de  yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım  fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da  bu kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer  girişimcilere sermaye olarak konulması şart olacak.
 
Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda,  yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tutarının yüzde 20'si, ilgili  yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemeyecek.  Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20 milyon lirayla sınırlı  olacak. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası  uygulanmaksızın tarh edilecek.
 
Cumhurbaşkanı bu tutar ve oranları, birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra  kadar indirmeye, beş katına kadar artırmaya yetkili olacak.
 
Teşviklerin süresi uzatılıyor
 
Teklifle, kanunda yer alan teşviklerin süresi uzatılıyor. Yönetici  şirketlerin, elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve  kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve  Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, 31 Aralık 2028 tarihine kadar  gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacak.
 
Teklifle, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan girişimcilerin  üzerindeki istihdam yükünün azaltılması amaçlanıyor. 31 Aralık 2028 tarihine  kadar, bölgede çalışan Ar-Ge tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile  ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan  gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden  indirilmek suretiyle terkin edilecek.
 
Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin  teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, Ar-Ge ve tasarım  personeli sayısının yüzde 10'unu aşamazken, toplam personel sayısı 15'e kadar  olan bölge firmaları için bu oran yüzde 20 olarak uygulanacak.
 
Teklifle, esnek çalışma saatlerine uyumlu olarak bölgede yer alan  işletmelerde çalışan personelin faaliyetlerinin bir kısmını bölge dışında da  yürütmesi ve kanunla sağlanan destek ve muafiyetlerden aynı şekilde yararlanması  amacıyla bir değişiklik yapılıyor. Bölgede yer alan işletmelerde, gelir vergisi  stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20'sini aşmamak  kaydıyla ilgili personelin, bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi  stopajı teşviki kapsamında olacak. Bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50'ye  kadar artırılabilecek.
 
Teklifle, 31 Aralık 2028 tarihine kadar uygulanmak üzere, bölgede  faaliyette bulunanlara bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda  gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve  kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan  edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde 10'unu ve öz sermayenin yüzde 20'sini  aşmamak üzere, ticari kazancın ve  kurum kazancının tespitinde indirim konusu  yapılacak.
 
İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 1 milyon lirayı  aşamayacak.
 
Projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi  mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından itibaren en  az 4 yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan  sermayenin kısmen ya da tamamen geri alınması halinde indirim dolayısıyla  zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, gecikme faizi ile birlikte tahsil  edilecek.
 

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