Ve resmen başladı! Türkiye ile AB artık...

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, AB-Türkiye Dostluk Grubunun kurulmasına ilişkin, "AB-Türkiye Dostluk Grubu sayesinde Türk ve Avrupa halkları arasında sosyal ve kültürel alışverişi teşvik etmek için geliştirilecek ortak projeler ile Türkiye-AB arasındaki bağlar daha da kuvvetlenecektir." dedi.

AB-Türkiye Dostluk Grubunun açılışı, video konferanslı toplantıyla yapıldı. Açılış için Meclis'te hazırlanan salonda, TBMM Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Karayel'in yanı sıra AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Delegasyonu Başkanı Ravza Kavakçı Kan, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanı Asuman Erdoğan ile Tükiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyeleri Arzu Erdem ve Aylin Cesur hazır bulunurken, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, AB-Türkiye Dostluk Grubu Kurucu Başkanı Ryszard Czarnecki ile dostluk grubu üyesi eski Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu telekonferans sistemiyle toplantıya katıldı

Toplantıda konuşan taraflar, AB-Türkiye Dostluk Grubunun oluşturulmasının önemine değinerek, iyi dileklerini iletti.

İsmail Emrah Karayel, daha sonra Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dijital ortamda gerçekleşen toplantı ile Avrupa Parlamentosu (AP) çatısı altında ve parlamento üyesi Ryszard Czarnecki başkanlığında AB-Türkiye Dostluk Grubunun kurulduğunu söyledi.

Türkiye'nin AB'ye katılım müzakere sürecini desteklemek ve ivme kazandırmak amacıyla ilk defa 2009'da AP çatısı altında kurulmuş "AP-Türkiye'nin Dostları Grubu"nun 2017'ye kadar faaliyet gösterdiğini aktaran Karayel, 2017'den beri bu grubun yeniden kurulması için TBMM Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divanı üyeleri, AB nezdindeki misyon, büyükelçilik ve diplomatlar tarafından büyük emek harcandığını aktardı.

"Bugün AB-Türkiye Dostluk Grubunun kurulması bu emeklerin bir sonucudur." diyen İsmail Emrah Karayel , grubun kuruluşunun TBMM'de büyük bir memnuniyetle karşılandığını kaydetti.

Karayel, "AB-Türkiye Dostluk Grubu sayesinde Türk ve Avrupa halkları arasında sosyal ve kültürel alışverişi teşvik etmek için geliştirilecek ortak projeler ile Türkiye-AB arasındaki bağlar daha da kuvvetlenecektir." diye konuştu.

Türkiye'nin AB için yalnızca bölgesel konularda önemli bir ortak değil aynı zamanda AB üyeliğine aday bir ülke olduğunu belirten İsmail Emrah Karayel, AB'ye katılımın Türkiye için stratejik bir öncelik olarak devam ettiğini, ancak ön yargı ve yanlış anlamaları ortadan kaldırmadan ortak bir gelecek inşa etmenin mümkün olmadığı gerçeğinin aşikar olduğunu söyledi.

Karayel, Türkiye'nin salgın sürecinde AB üyesi ülkelerle dayanışma gösterdiğini ve sadece AB'ye aday bir ülke değil birliğin kilit bir ortağı olduğunu da kanıtladığını kaydetti.

Dostluk grubunun Türkiye-AB ilişkilerini geliştirmek ve güveni yeniden inşa etme perspektifini de değerli ve yapıcı bir etkileşim platformu sunacağına ilişkin inançlarının tam olduğunu vurgulayan İsmail Emrah Karayel, bu grubun AB'nin temel ilkelerine ve kurucu felsefelerine aykırı olan AB genelindeki yabancı düşmanlığı ve İslamofobik eğilimlere karşı mücadelede önemli bir platform olacağını bildirdi.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu olarak AP ile TBMM ilişkilerini geliştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Karayel, dostluk grubunun kurulması için de önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

İsmail Emrah Karayel, yapılan çalışmaların neticesinin bugün alındığını dile getirerek, "Böylece Karma Parlamento Komisyonumuzun yanında AP çatısı altında 'Türkiye Dostluk Grubu' ve 'Türkiye Forumu' adı altında kanallar oluşmuş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Karayel, gruba önem verdiklerini ve bu kapsamda gereken desteği de sağlayacaklarını söyledi.