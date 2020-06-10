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Ve resmen başladı! Türkiye ile AB artık...

AA |  10 Haziran 2020 Çarşamba - 17:55 | Son Güncelleme : 10 06 2020 - 17:55

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, AB-Türkiye Dostluk Grubunun kurulmasına ilişkin, "AB-Türkiye Dostluk Grubu sayesinde Türk ve Avrupa halkları arasında sosyal ve kültürel alışverişi teşvik etmek için geliştirilecek ortak projeler ile Türkiye-AB arasındaki bağlar daha da kuvvetlenecektir." dedi.


AB-Türkiye Dostluk Grubunun açılışı, video konferanslı toplantıyla  yapıldı. Açılış için Meclis'te hazırlanan salonda, TBMM Türkiye-AB Karma  Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Karayel'in yanı sıra AB Uyum Komisyonu Başkanı  Mehmet Kasım Gülpınar, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Delegasyonu Başkanı  Ravza Kavakçı Kan, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanı Asuman Erdoğan ile  Tükiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyeleri Arzu Erdem ve Aylin Cesur hazır  bulunurken, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk  Kaymakcı, AB-Türkiye Dostluk Grubu Kurucu Başkanı Ryszard Czarnecki ile dostluk  grubu üyesi eski Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu telekonferans sistemiyle  toplantıya katıldı
 
Toplantıda konuşan taraflar, AB-Türkiye Dostluk Grubunun  oluşturulmasının önemine değinerek, iyi dileklerini iletti.
 
İsmail Emrah Karayel, daha sonra Meclis'te düzenlediği basın  toplantısında, dijital ortamda gerçekleşen toplantı ile Avrupa Parlamentosu (AP)  çatısı altında ve parlamento üyesi Ryszard Czarnecki başkanlığında AB-Türkiye  Dostluk Grubunun kurulduğunu söyledi.
 
Türkiye'nin AB'ye katılım müzakere sürecini desteklemek ve ivme  kazandırmak amacıyla ilk defa 2009'da AP çatısı altında kurulmuş "AP-Türkiye'nin  Dostları Grubu"nun 2017'ye kadar faaliyet gösterdiğini aktaran Karayel, 2017'den  beri bu grubun yeniden kurulması için TBMM Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu  Başkanlık Divanı üyeleri, AB nezdindeki misyon, büyükelçilik ve diplomatlar  tarafından büyük emek harcandığını aktardı.
 
"Bugün AB-Türkiye Dostluk Grubunun kurulması bu emeklerin bir  sonucudur." diyen İsmail Emrah Karayel, grubun kuruluşunun TBMM'de büyük bir  memnuniyetle karşılandığını kaydetti.
 
Karayel, "AB-Türkiye Dostluk Grubu sayesinde Türk ve Avrupa halkları  arasında sosyal ve kültürel alışverişi teşvik etmek için geliştirilecek ortak  projeler ile Türkiye-AB arasındaki bağlar daha da kuvvetlenecektir." diye  konuştu.
 
Türkiye'nin AB için yalnızca bölgesel konularda önemli bir ortak değil  aynı zamanda AB üyeliğine aday bir ülke olduğunu belirten İsmail Emrah Karayel,  AB'ye katılımın Türkiye için stratejik bir öncelik olarak devam ettiğini, ancak  ön yargı ve yanlış anlamaları ortadan kaldırmadan ortak bir gelecek inşa etmenin  mümkün olmadığı gerçeğinin aşikar olduğunu söyledi.
 
Karayel, Türkiye'nin salgın sürecinde AB üyesi ülkelerle dayanışma  gösterdiğini ve sadece AB'ye aday bir ülke değil birliğin kilit bir ortağı  olduğunu da kanıtladığını kaydetti.
 
Dostluk grubunun Türkiye-AB ilişkilerini geliştirmek ve güveni yeniden  inşa etme perspektifini de değerli ve yapıcı bir etkileşim platformu sunacağına  ilişkin inançlarının tam olduğunu vurgulayan İsmail Emrah Karayel, bu grubun  AB'nin temel ilkelerine ve kurucu felsefelerine aykırı olan AB genelindeki  yabancı düşmanlığı ve İslamofobik eğilimlere karşı mücadelede önemli bir platform  olacağını bildirdi.
 
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu olarak AP ile TBMM ilişkilerini  geliştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Karayel, dostluk grubunun  kurulması için de önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
 
İsmail Emrah Karayel, yapılan çalışmaların neticesinin bugün  alındığını dile getirerek, "Böylece Karma Parlamento Komisyonumuzun yanında AP  çatısı altında 'Türkiye Dostluk Grubu' ve 'Türkiye Forumu' adı altında kanallar  oluşmuş oldu." değerlendirmesinde bulundu.
 
Karayel, gruba önem verdiklerini ve bu kapsamda gereken desteği de  sağlayacaklarını söyledi.
 

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