Ve ortaya çıktı! mRNA aşıları anne sütüyle bebeğe geçmiyor

Koronavirüs salgını mücadelesinde en büyük silahlarımızdan biri haline gelen Kovid-19 aşıları dünya genelinde milyarlarca kişiye uygulanmaya devam ediyor. Öte yandan birçok kişi bu aşılarla ilgili soru işaretlerine ve çekincelere sahip. Bunların arasında anne adayları ve emziren anneler de var. Yeni yapılan bir araştırmanın sonucu ise mRNA aşıları ve anne sütüyle ilgili çarpıcı sonuçları ortaya koydu.

Yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen mRNA aşılarının anne sütü yoluyla bebeğe geçmediği ifade edildi.

United Press International'ın (UPI) haberine göre, California Üniversitesinden bir grup araştırmacı, emziren annelerin BioNTech, Pfizer ve Moderna gibi mRNA aşısı yaptırdığında aşının bebeklere taşınmadığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, mRNA aşısı yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra 7 emziren annenin 4 ila 48 saat sonra süt örnekleri incelendi.

Emziren annelere ait 13 süt örneğinde mRNA’ya rastlanmadı.

Araştırma ekibi, çalışmanın kısıtlı sayıda katılımcıyla yapıldığına vurgu yaparak, daha kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Uzmanlar, az miktarda mRNA'nın emzirme yoluyla bebeklere geçse dahi bileşenin "bebeklerin sindirim sistemi tarafından kırılacağını" ifade etti.

Araştırmanın ayrıntıları, Jama Pediatrics adlı tıp dergisinde yayımlandı.

Dünyadaki aşı çalışmaları hamile ve emziren kadınlar üzerinde hiç denenmemişti. Dolayısıyla şu ana kadar elde edilen veriler bazı konularda henüz net bir şey söylemese de merak edilen pek çok soru mevcuttu.

Uzmanlar emziren kadınlarda Kovid-19 aşılarının güvenilirliği veya mRNA aşılarının anne sütüyle beslenen bebeklere etkileri konusunda tam olarak yüzde 100 doğru ve sağlıklı bir veri bulunmadığını söylüyor. Fakat mRNA aşılarının, anne sütü alan bebekler için bir risk oluşturduğu düşünülmüyor.

Yeni açıklanan bu araştırmanın sonucu ise anneleri aşı olduktan sonra bebeklerini emzirme konusunda rahatlatacağa benziyor.