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Ve ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prens bağı

AA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 0:37 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 0:37

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldüren Suudi infaz timini taşıyan iki özel uçağın, Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından el konulan bir şirkete ait olduğu belirtildi.


CNN'de yer alan haber, bir Suudi bakanın imzasıyla "çok gizli"  ibaresiyle Washington bölge mahkemesine sunulan yeni belgelere dayandırıldı.
 
Söz konusu belgelerin ilgili mahkemeye, Kanada’ya sığınan eski Suudi  İstihbarat Subayı Saad Aljabri’nin Veliaht Prens Bin Selman aleyhinde Ağustos  2020’de açtığı dava sonucu sunulduğuna işaret edildi.
 
Hala Toronto’da yaşadığı sanılan Aljabri, Kaşıkçı cinayetinden hemen  sonra Veliaht Prens Bin Selman'ı, kendisini de infaz etmek için Kanada’ya bir  ekip yollamakla suçlamıştı.
 
Haberde, belgelere göre Kaşıkçı’nın öldürüldüğü 2 Ekim 2018’de 15  kişilik suikast timini getiren iki uçağın Sky Prime Aviation adlı şirkete ait  olduğu, söz konusu şirketin de Aralık 2017’de Muhammed bin Selman'ın  kontrolündeki 400 milyar dolarlık Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na  devredildiği kaydedildi.
 
Özel uçak filosunun sahipliğinin söz konusu yatırım fonu üzerine  geçirilmesine dair daha önce bir bilgi bulunmadığına işaret edilen haberde,  ilgili belgedeki kanıtın Kaşıkçı'nın ölümü ile Veliaht Prens Bin Selman arasında  yeni ve başka bir bağlantı sağladığına dikkat çekildi.
 
Kaşıkçı cinayetinin akabinde Wall Street Journal'da yer alan 10 Ekim  2018 tarihli konu hakkında bilgisi olan kişilere dayandırılan haberde de infaz  timini taşıyan Gulfstream uçaklarının Muhammed bin Selman'ın kontrolü altındaki  bir şirkete ait olduğu yazılmıştı.
 

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Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı Veliaht
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